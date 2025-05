Lo ha compartido en directo en el 'reality'. " ¡Acabo de caer en que no le he felicitado! ", dice entre risas en el plató. El hijo de la televisiva reconoce que está muy a gusto con la nueva relación. "Estoy encantado de que esté con una persona como Gonzalo , con esos valores ", dice.

El influencer reconoce que la ilusión de su madre tiene poca experiencia en televisión. "No controla tanto este medio", admite. Eso sí, sabe de sobra que su amor por Makoke es desmesurado. "No la he visto nunca tan enamorada, y eso es mucho decir porque he visto muchas relaciones de mi madre", asegura.