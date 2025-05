Ambos concursantes ya han tenido más de un choque desde la unificación: el fuego, el motivo de su última disputa

El 'Oráculo de Poseidón' ha señalado durante la última gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' que ha tenido lugar en Telecinco a dos concursantes: Manuel y Nieves Bolós. Dos compañeros de playa que vienen de 'Playa Misterio' y cuya relación ha cambiado de manera drástica de un lugar a otro, algo que Manuel ve como normal y que Nieves Bolós no ha terminado de entender todavía.

Antes de intentar 'arreglar las cosas' en directo, hemos podido ver un vídeo en donde Manuel le deja claro a Makoke lo que Nieves Bolós le parece: "Es insegura y mentirosa, y se lo he dicho en la cara muchas veces. Me parece la persona más falsa que hay aquí". Todo venía por un comentario de Nieves dejando entrever que Manuel no cuida el fuego, algo que ha molestado y mucho a este. "Lo que me faltaba", subrayaba el exconcursante de 'Supervivientes', que le llamaba "mentirosa" a la cara a Nieves, generando una tensa discusión entre ambos.

Nieves le echaba en cara que no tuviera "educación" y Manuel argumentaba que él, por lo menos, es claro con ella. "Yo siento cosas que no me gustan de ti. Siento negatividad y no quiero contagiarme de una persona así", aseguraba Manuel. Y es que a todo esto hay que sumarle que el concursante se dio cuenta de lo del fuego "a través de un audio", lo que tensaba todavía mucho más las cosas y justificaba, según Manuel, que se hubiese cogido ese monumental cabreo con ella.

"Transmite negatividad e inseguridad"

En directo, Manuel -con rostro serio- dejaba las cosas claras en el 'Oráculo de Poseidón': "He visto muchos detalles en ella, como el otro día en palapa que dijo que Pelayo había dicho que no había cuidado el fuego. Y eso no lo dijo Pelayo, por lo que miente. Transmite negatividad e inseguridad, y a mí no me lo va a contagiar". Además, dejaba claro que como "compañero, lo que quiera, pero en afinidad chocamos".