Damián Quintero al principio no se tomó del todo bien la decisión del programa porque los cambios le disturban un poco, pero en general está contento. "Tenemos un grupo muy homogéneo, competitivo. No con todo el mundo me llevo bien, pero salir de Playa Furia y de tres personas que me ponían la cabeza como un bombo en aquella playa me ha relajado", confiesa.