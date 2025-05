"Gonzalo es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Es quien me da la ilusión de mirar al futuro, de compartir, de quedarme en casa. El amor es la ilusión que tengo por vivir, por estar bien y disfrutar de la vida. Es un amor que he encontrado desde la madurez, y por eso es mucho más bonito. No lo esperaba: me enamoré de él con 53 años, me ha llegado y le amo profundamente. Estoy loca porque sea mi marido", confesaba emocionada en su reencuentro.