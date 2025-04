Preguntado sobre qué le diría ahora mismo a su tío, José no dudó en elogiar su paso por el programa: "Le diría que está haciendo un concursazo" , expresó con orgullo, destacando la fuerza, constancia y valentía que ha demostrado Koldo durante su estancia en Honduras. Además, José quiso enviarle un mensaje directo a Koldo y también al público : "No se puede imaginar lo orgullosos que estamos de él y el apoyo que tiene", aseguró emocionado, animando a los espectadores a seguir respaldándole en esta recta final. ¡Dale play!

Terelu Campos, que conoce bien la dureza del concurso como exconcursante, ha afirmado que lo entiende perfectamente, reconociendo que cuando el cuerpo falla, no hay otra opción. Carmen Borrego ha mostrado pena por la situación de su compañero y ha expresado su tristeza al ver que no ha podido seguir adelante porque era un concursante que le gustaba mucho. Suso Álvarez ha confesado estar sorprendido por el abandono, ya que no esperaba que Koldo se viniera abajo tan pronto. Alexia Rivas ha defendido el recorrido del cocinero, asegurando que “ha aguantado bastante”, teniendo en cuenta las exigencias del formato y su edad. Miguel Frigenti, en cambio, ha sido más crítico, opinando que Koldo ha estado demasiado escondido durante el concurso y apuntando que “se esconde un villano” tras su perfil bajo. ¡Dale play y no te pierdas las opiniones de los expertos!