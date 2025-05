Y, cuando tocaba hablar de sentimientos, Anita y Montoya terminaban, muy emocionados, al sincerarse. Montoya aseguraba estar descubriendo en Honduras a una Anita que no conocía y explicaba el porqué de sus lágrimas: "Es por la frustración, porque sabemos en el momento en el que estamos, me encantaría forzar el amor, en la conversación nos entendimos que a lo mejor no es el tiempo. Yo la quiero mucho, pase lo que pase siempre va a estar en mi corazón. Necesito tiempo, pero la quiero mucho".