Durante la cena que ganaban al no desvelar que Gabriella estaba en Honduras , Montoya y Anita disfrutaron de su compañía , donde recordaban los buenos tiempos que vivieron cuando fueron pareja : "Éramos mejores amigos, cómplices, confidentes, todo en uno". Donde no faltaban las lágrimas al hablar de lo sucedido entre ellos y del bueno momento que atraviesan ahora: "Jamás te haría daño y tú lo sabes".

"No me voy a olvidar nunca de esta cena , te lo digo de verdad. He estado muy a gusto , cuando conectas eso si tiene memoria, la conexión física existe", le decía Montoya a Anita y ella estaba de acuerdo con él: "Yo tampoco me voy a olvidar de esto en la vida".

Pero no solo eso, ambos se rompían al hablar de sus sentimientos. "Me emociono porque estoy descubriendo aquí una Anita diferente, esta mujer claro que me pone muchísimo, pero lloro por la frustración porque sabemos en el momento en el que estamos, me encantaría forzar el amor, en la conversación nos entendimos que a lo mejor no es el tiempo. Yo la quiero mucho, pase lo que pase siempre va a estar en mi corazón, pero necesito tiempo", decía Montoya.