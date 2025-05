Sandra Barneda hacía creer a Damián que iba a poder enfrentarse a un reto para comer: "Eres el superviviente que más veces ha llegado a la final de 'La liga de los dioses', pero hoy has quedado medalla de plata, vamos a darte la oportunidad de conseguir la medalla de oro y disfrutar de una suculenta recompensa. Para ello, vas a tener que recuperar la medalla de oro que se encuentra en un minúsculo cayo en medio del mar, vas a tener que ir nadando hasta allí y recuperarla en menos de diez minutos, estás a un kilómetro de distancia ".

Damián no dudaba en lanzarse al mar para darlo todo, con un complicado mar después del temporal que ha azotado Honduras y, cuando llegaba al cayo, Sandra le comunicaba si lo había conseguido: "Te han sobrado tres minutos y siete segundos. Acabas de ganar la medalla de oro de 'Supervivientes".

Ambos protagonizaban un romántico momento. "Te amo, cuánto te he echado de menos, esto ha sido una locura", le decía él y ella le dejaba claro que les está encantando su concurso: "Me encanta, solo me gustaría sonreír más porque tienes un corazón enorme. Tienes todo el apoyo de tus padres".