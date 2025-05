El concurso de Koldo Royo sigue generando reacciones de todo tipo para bien: la última, Sandra Barneda

El paso por 'Supervivientes' de Koldo Royo no ha pasado desapercibido para nadie. El cocinero español de San Sebastián ha demostrado una gran fortaleza desde que pisó Cayos Cochinos hasta su salida del concurso tras su petición a la audiencia. Una fortaleza que ha sido ejemplo para muchas personas, además de para Sandra Barneda. Al menos, así se lo ha confesado la presentadora durante la parte exclusiva de mitele PLUS solo para suscriptores que ha emitido el programa media hora antes de dar comienzo la gala.

En primer lugar, Sandra Barneda se sinceraba ante el exconcursante, lanzándole un cariñoso piropo: "Es que estás guapo tío. De verdad". "Yo te iba viendo y pensaba que no parecía que habías ido a 'Supervivientes'. Parece que has ido a un retreatment detox o algo, porque vienes diez años más joven, como mínimo". El chef aseguraba que ha sido así tanto que para él ha supuesto "lo mismo que estar de vacaciones": "Yo soy autónomo... esto para mí... ¡encima me pagan!".

"Estoy genial. Hoy mismo ya me he hecho 12 kilómetros andando, esta mañana, subiendo escaleras. Yo andaba mucho, pero para mí ha sido una verdadera aventura", ha señalado un Koldo que ha confesado que antes de comenzar 'Supervivientes' había bajado 10 kilogramos: "Se me había ido la cabeza entre recetas de TikTok, Instagram y tal... me había metido en 116 kilogramos. Bajé a 95 kilogramos y para ir allí fui con más peso, por si acaso".

Sandra Barneda se rinde ante Koldo Royo

Sandra Barneda le ha mandado un emotivo mensaje a Koldo Royo, rindiéndose ante él y ovacionando su gran concurso en Honduras: "Déjame que te diga que para mí ha sido un placer verte ahí. Te marcaste un reto personal y no has perdido el sentido del humor. Con la edad que tienes, con todo lo que traías... has sido un auténtico superviviente. ¡De verdad! Felicidades. Me encantaría tener supervivientes cómo tú, con el ánimo, como te has tomado todo... tu te lo habías planteado y para mí eres un ejemplo. Es que se puede".

El exconcursante se llevaba las manos a la cara y se reía, nervioso y seguramente, consciente también él del sacrificio que ha supuesto su estancia en Honduras. Pero ese sacrificio, como ha dicho en numerosas ocasiones, ha merecido la pena.