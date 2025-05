Álvaro pedía no comer él: "No es por quedar bien, yo como siempre en las pruebas de recompensa, lo hago encantado. Mira cómo están los pobres". Pero ante las normas del juego esto no era posible y terminaba decidiendo que los concursantes de 'Playa Calma' y Carmen Alcayde, de su grupo, fueran los cocineros, dirigiéndose directamente a su compañera de equipo: "Lo decido con mucho dolor, la nominé yo, pero por si acaso nos fuéramos uno de los dos y yo no puedo ser, vamos a comer más pronto. Lo siento mucho".