La primera pregunta que Carmen Alcayde les lanzaba era cuál había sido su "primer amor" o la primera vez que se habían enamorado de verdad. Montoya cogía el turno de palabra para señalar que, "por muy triste que suene, lo que es sentir el amor lo he sentido ahora con 31 años. Es la primera vez que he pensado en ella (Anita) y que me he enamorado". Anita Williams, por su parte, desvelaba que ha tenido varias relaciones: "Creo que más que amor era dependencia. Mi primer amor para mí también ha sido él. Pero porque he descubierto lo que es el amor de verdad. Es decir, ver a una persona y decir: 'Coño, es que me quiero morir contigo".