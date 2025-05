Montoya saca a relucir su enciclopedia de motes: Makoke, su 'nueva víctima'

"Eres la 'Devo'": Montoya explica por qué ha llamado así a Makoke y deja a todos los presentes a cuadros

Primero fue Anita y ahora, Montoya. O a veces, los dos. Ambos concursantes no tienen muy buena relación que digamos con Makoke y ya son varias las galas en donde encadenan diversas discusiones con la colaboradora. Pues bien, este jueves, después de que Anita y Makoke protagonizasen en 'Supervivientes: Conexión Honduras' en pleno 'Oráculo de Poseidón' una tensa discusión, Sandra Barneda le daba paso a Montoya y el exfutbolista opinaba lo siguiente: "Hoy no me está sentando muy bien la comida. Me hubiera gustado una comida más íntima, con mis compañeros y con Carmen", subrayaba, aludiendo a la recompensa que ha tenido ocasión de disfrutar junto a otros concursantes.

Un Montoya que lanzaba ese dardo por Makoke, que estaba sirviendo en ese momento la comida y la cual no entendía el comentario. "La presencia de personas ya para mí... ya no", aseguraba Montoya. Makoke, que se encontraba a escasos metros, le preguntaba si no quería que le sirviera: "Estoy aquí de camarera". "¡Contigo no va el tema!", subrayaba Montoya, que lanzaba un apodo que pasará a los libros de historia de 'Supervivientes' y que generaba todo tipo de reacciones tanto allí en Honduras como en redes: "Eres la 'Devo' tía", decía hasta el dos ocasiones.

Montoya saca a relucir su 'enciclopedia de motes'

Makoke le recordaba a Montoya que era su momento y el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' estallaba: "¡Pero qué momento! ¡¿Quién te ha dado paso?! ¡Pero quién te dirige! ¡Eres la 'Devo'!", volvía de nuevo a repetir Montoya. La famosa colaboradora no entendía esa expresión y Montoya le recomendaba que "lo buscase en Google": "Por favor España, explicádselo a esta mujer". Makoke le preguntaba a Sandra Barneda si sabía lo que significaba y la presentadora le pedía a Montoya que aclarase el significado de ese apodo.

"La 'Devo'. Una pijilla, una gente que se metía en todo, que le tenían que decir: '¡'Quilla' Devo coño déjame, 'quilla' Devo pesada! Igual que las vacas en el tren. Tengo mis frases y mis cosas, ¿qué le voy a hacer? Todavía no tengo el libro de Petete, no soy la RAE. Me está dando la comida. Es la 'Devo', ya está". Makoke aseguraba que ese mote "no le gustaba" y Sandra Barneda bromeaba: "Las vacas cuando ven el tren no son felices".