Supervivientes 13 MAY 2025 - 15:00h.

Pelayo ha atravesado una de las semanas más complicadas desde que llegó a Honduras, y Andy no ha dudado en justificar sus sentimientos

Andy: "Se le está haciendo cada vez más complicado, me parece normal"

"He sido yo mismo": Koldo hace balance de su concurso y desvela con quién no volvería a convivir: "Tiene muy mal carácter"

Pelayo Díaz está atravesando una mala racha en 'Supervivientes'. El diseñador no ha podido ocultar su lado más sentimental delante de sus compañeros, explicando que lleva días de bajón pero que lo había estado ocultando hasta este momento.

El hambre y las duras condiciones en las que se encuentran los supervivientes en Honduras ha causado mella en el influencer y cada vez resulta más complicado mantener buena actitud y positividad.

Andy, su ex marido, no ha dudado en opinar sobre el estado de ánimo de Pelayo: "Creo que es completamente normal. Está desde hace dos meses y medio alejado de su familia y de nuestro perro. Él es muy buen padre y creo que en ese sentido se le está haciendo cada vez más difícil", asegura.

Sin embargo, Pelayo ha asegurado que no se va a rendir y que tratará de luchar para llegar a la final del concurso. "Estamos todos comiendo menos y yo me he encargado de la división de la comida. Me siento responsable", dice. Además, Pelayo Díaz sufrió un duro encuentro con sus compañeros de Playa Furia al recibir una recompensa y decidir no compartirla. Y es esta la razón por la que ahora reconoce que se siente escaso de energía. "Sigo dolorido, no me apetece pescar", asegura.

Hablamos con Andy sobre Pelayo y sus complicados días en 'Supervivientes', ¿le reconoce? ¿entiende sus sentimientos? ¡Dale play!

Koldo Royo fue expulsado la semana pasada de 'Supervivientes', después de pedir públicamente a sus seguidores que dejaran de apoyarle. El cocinero confesó no sentirse con fuerzas para continuar la aventura tras más de dos meses de concurso. Su regreso a España estuvo marcado por un emotivo reencuentro con su mujer, Joana, a quien le expresó su deseo de celebrar “otra boda”, como símbolo del amor que sigue fortalecido tras la experiencia extrema.

Sin embargo, la convivencia no fue fácil con todos los compañeros. Durante la entrevista, Koldo desveló que hay una persona con la que no volvería a compartir experiencia: “Tiene muy mal carácter y su educación es muy distinta a la mía”, declaró con firmeza. Aunque dio el nombre de la concursante, para descubrirlo hay que ver el vídeo completo que acompaña esta noticia.