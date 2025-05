Laura Ceballo 14 MAY 2025 - 02:01h.

Laura Madrueño ha compartido con la audiencia las intenciones de los supervivientes

Terelu Campos desvela cuál será su importante misión en Honduras y da una inesperada sorpresa: "Voy a ser la única en hacerlo"

Este martes, durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', los concursantes han acudido a la palapa de manera extraordinaria para ser informados de algo muy importante. Después de casi 70 días de aventura, todos ellos iban a descubrir algo que iba a cambiar por completo el rumbo del programa.

Pero antes, los supervivientes iban a tener que afrontar una situación un tanto complicada. El pasado domingo, en 'Conexión Honduras', Escassi y cuatro compañeros escogidos por él (Montoya, Anita, Álex y Borja) pudieron disfrutar de una barbacoa completa. Lo que no estaba previsto era lo que sucedió una vez había finalizado la gala.

Todos ellos guardaron comida en sus bolsillos. Un robo masivo que protagonizaron todos los integrantes de Playa Furia, salvo Carmen, que no disfrutó de la recompensa, y que iba a tener sus consecuencias. Después de que se emitieran las imágenes, los supervivientes daban la cara en la palapa. "Efectivamente fue una decisión súper difícil. Está mal, lo reconozco. Pero tuvimos que dejar fuera a una compañera porque sí, eso me sentó súper mal, y yo me metí en el bolsillo un trozo de carne para dárselo a Carmen", comenzaba Escassi.

"Yo también cogí de lo que sobró que se iba a tirar. Cogí porque me parecía muy injusto que Carmen no comiese. Lo volvería a hacer. Lo hicimos por humanidad", añadía Borja. Era entonces cuando Carlos Sobera preguntaba quiénes habían robado y todos los integrantes de Playa Furia levantaban la mano. Anita, Montoya y Álex daban sus argumentos y se unían a las explicaciones de Escassi y Borja.

Estas han sido las consecuencias del robo

Una vez había escuchado las explicaciones de los supervivientes, Carlos Sobera tomaba la palabra para transmitirles las consecuencias de sus actos: "El juego es el juego. Las reglas son las reglas, y hay que cumplirlas. Robar comida atenta directamente contra los principios y los valores de un buen superviviente. Las trampas tienen consecuencias negtivas para quien las hace", comenzaba el presentador.

"Y por ello, todos vosotros vais a sufrir el castigo correspondiente. Estas croquetas que habéis ganado en la prueba de recompensa, ya no van a ser vuestras, ahora van a ser de Playa Calma. Pero, además os decimos, queremos y esperamos un comportamiento distinto a este. Que no se vuelva a repetir. De lo contrario, todos los implicados recibiréis sin excepción una nominación directa", concluía.

Laura Madrueño: "Iban a comenzar una huelga"

Acto seguido, Carlos Sobera cedía la palabra a Laura Madrueño, que desde palapa necesitaba contar algo importante: "Me gustaría añadir que durante la publicidad, el equipo Furia ha pactado que en el caso de que les sancionásemos sin comer iban a comenzar una huelga de silencio durante el programa de hoy".

"La verdad es que me gustaría advertiros que ya ha sido una falta de respeto que hagáis un robo. Una falta de respeto hacia vuestros compañeros, hacia el equipo y los espectadores. Y que amenacéis con una huelga de silencio... Estamos en un programa en directo", añadía mientras anunciaba que todas las imágenes iban a poder verse en el programa de 'Supervivientes: Última hora' de este miércoles.

"Así que, por favor, os pediríamos que no hagáis esa huelga de silencio para no seguir faltando el respeto a la audiencia especialmente, a nuestros compañeros, y a todo el equipo que está aquí trabajando", finalizaba.