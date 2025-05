Laura Ceballo 15 MAY 2025 - 23:35h.

Las consecuencias del robo masivo han supuesto un antes y un despues en los Cayos Cochinos

Inédito | Lo que no se vio tras la sanción a Playa Furia por el robo masivo: "Huelga de silencio con el otro equipo"

La gala del pasado martes de 'Supervivientes: Tierra de nadie' ha marcado un antes y un después. El robo masivo de Playa Furia tras la barbacoa del domingo tuvo sus consecuencias y, a pesar de que ganaron la prueba de recompensa, tuvieron que ver cómo perdían una increíble bandeja de croquetas para que terminaran en manos de Playa Calma.

Como era de esperar, esto ha traído cola. Y es que los supervivientes de Furia no han dudado en acusar a los miembros del equipo contrario de "chivatos". Tras repasar todo lo ocurrido, la tensión reinaba en la palapa.

Cuando Jorge Javier Vázquez daba la palabra a Borja, este no dudaba en recordar varias escenas en las que echó una mano a los supervivientes de Playa Calma ante situaciones similares: "Con lo del mechero, les lanzamos un capote. Con los churros, se los metieron en la boca...".

Pelayo le interrumpía y esto empezaba a agotar la paciencia de Borja: "Cuando habláis, yo no os corto, por favor. Hablo poco, pero yo os respeto". Pero el influencer continuaba: "No, pero habla con propiedad".

Álex se unía entonces a Borja y no dudaba en darle respuesta a Pelayo reprochándole una vez más su actitud "chivata": "¿Entonces por qué no lo hiciste en la barbacoa?". El concursante de Playa Calma se justificaba una vez más: "Eso no es chivarse. Si os pillaron, no es mi culpa".

Borja, desesperado: "Déjame terminar"

"Va a parecer una locura, pero los valores que yo les quiero enseñar a mis hijas son...", trataba de continuar Álex que, de nuevo, se veía interrumpido por Pelayo: "No robar". "¡Es que no hemos robado!", insistía Borja. Y la palapa se convertía en una vaivén de interrupciones.

"Déjame terminar, hablas tú, yo te dejo terminar... Lo que digo es que a ellos, que han estado en esta situación, les falta empatía. Porque cuando se nos pilló, a Pelayo le dije que estábamos pasando el peor momento y que Carmen no comió y que cogimos unos trozos para ella. Y me dijo '¿y nosotros qué?'", finalizaba Borja.