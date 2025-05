Álvaro pide a Sthefany que respire antes de contestar a Mayeli y ella considera que es algo que también le tiene que pedir a ella

Sthefany recibe un vídeo del exterior de su fiel compañero Álvaro, pero no trae buenas noticias. El exconcursante recrimina las malas formas que ha tenido en 'Los vecinos de la casa de al lado' con su novia. Tras ver el vídeo, Sthefany se molesta porque piensa que Mayeli le ha comido la cabeza y considera que al igual que se lo dice a ella, también debería decírselo a su pareja.

La petición de Álvaro a Sthefany

Bea, Gerard y Sthefany miran atentamente desde el sofá el video que ha llegado al vecindario. En la pantalla, Álvaro adelanta que tiene un mensaje para Sthefy: "Solo quería comentarte que fuera he estado sintiéndome bastante mal porque siempre dices que soy tu mejor amigo, como tú eres la mía, pero si realmente lo fuera en los momentos en los que te altera Mayeli, en vez de respirar aunque sea por mí, le insultas o le gritas mucho y me haces sentir bastante mal".

A pesar de haber conseguido que tuviesen una relación cordial "tirando a buena" antes de que él abandonara la casa, la entrada de Tadeo la ha perjudicado para el exconcursante. "Creo que estás demasiado susceptible y en muchas ocasiones pienso que Mayeli no se lo merecía", le confiesa. Todos estos temas le gustaría que lo pudiesen hablar fuera porque no deja de ser su amiga: "Tienes mi apoyo y tú sabes que te quiero un montón. Me gustaría que controlaras un poquito más tu impulsividad también por Tadeo. Sigue siendo tú pero controla un poquito tu genio".

"Tiene que saber qué tiene en casa"

Lo primero que dice Sthefany sobre él es para demostrar el aprecio que siente por él: "Lo quiero un montón, no puedo decir nada". Sin embargo, quiere que él "vea las dos partes" y sepa "qué tiene en casa". Bea le da la razón a Álvaro mientras que Barranco y Andrea apoyan la opinión de Sthefany. "Yo le tengo mucho cariño a Álvaro e intentado no decir ciertas cosas por él pero también tiene que saber qué tiene en su casa y la situación tampoco es fácil para mi", señala la concursante.