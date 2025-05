Patricia Fernández 19 MAY 2025 - 03:03h.

Montoya y Anita afrontan sus tensiones en el 'Oráculo de Poseidón' y ella termina abandonándolo, entre lágrimas

Montoya no puede aguantarse la emoción ante un contundente Damián Quintero en un vibrante puente de la concordia: "Aquí he atravesado un duelo"

El 'Oráculo de Poseidón' señalaba a Anita y Montoya por las continúas discusiones que han tenido en los últimos días en Honduras y, es que, la tensión saltaba por unas almendras, lo que hacía que ella le dijese algo que a este le molestaba mucho, hacía que tuvieran una gran discusión.

"Perdón por cortarte tu guion", decía Anita en medio de este tenso momento, lo que a él no le gustaba nada: "Eso es una cagada". Pero Anita aseguraba que no era como él lo había entendido: "Lo has entendido mal, ¿no tengo derecho a equivocarme? Que si te corto el guion que lo siento, no iba por ahí".

Anita, durante el 'Oráculo de Poseidón' explicaba que no había querido decir esto para hacerle daño: "No me quería referir a eso, a veces las palabras no salen como uno quiere". Pero sus explicaciones no convencían a Montoya: "Es lamentable, es una palabra que me ha hecho mucho daño. Me da igual lo que se vea, ni guion ni guionizado".

Anita se rompe por completo y tiene una conversación con Montoya

Ante la tensión que se producía entre ambos en el 'Oráculo de Poseidón', Anita terminaba marchándose completamente rota y hablaba con Sandra Barneda, entre lágrimas: "Es imposible hablar con él, me rindo con él, por mucho que le explique que no me refería a esta palabra, él sigue. Lo puedo explicar más alto, pero no más claro y llega un momento que una se cansa".

Anita le explicaba a la presentadora que no está pasando su mejor momento, aunque ha habido cosas que han hecho que se venga arriba, pero la situación con Montoya le supera: "Estuve separada todo el día ayer de él, yo le expliqué que no me quería referir al guion ni a nada de lo que ha pensado".

Montoya, al escuchar que Anita estaba rota, salía a tener una conversación con ella: "No puedo escucharte así, pero me preocupa. Te tengo a ti y a Carmen, sé que soy muy bucle, pero me dolió en el alma".