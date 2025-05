Pedro Jiménez 19 MAY 2025 - 01:32h.

Ambos han protagonizado ya varias discusiones en Honduras y la tensión estaba servida: reproches, menciones a otros concursantes...

Montoya y Damián Quintero han protagonizado un vibrante puente de la concordia en donde han podido arreglar más de una cuenta pendiente que arrastraban hasta entonces. Pero, sin duda, el momento más emotivo nos lo ha dejado Montoya cuando, al pisar un peldaño, ha nombrado a Anita y se ha dejado llevar por la emoción, asegurando que en el concurso "ha superado un duelo" y dejando entrever lo complicado que ha sido -y es- para Montoya afrontar un concurso al lado de alguien que ha sido tan importante para él como lo es Anita.

Iba a ser con el peldaño de "victimismo" con el que Montoya iba a romper a llorar, dejándonos un emotivo momento: "En este caso, no sé si tú vas a tener más que decirme... si eres más fuerte o lo que sea, yo no tengo la culpa. Esto es muy fácil. Con lo de lo único que he hecho yo es haber corrido por la playa... me toca un poquito. Has visto discusiones con Anita, recientemente he tenido una brutal. Yo la considero de mi familia y me ha mencionado una cosa que me duele. Yo he superado aquí un duelo", subrayaba un Montoya que tenía que parar porque las lágrimas se le escapaban.

Las lágrimas de Montoya

"Me emociono. Lo siento si para ti puedo ser un meme... es lo único que he hecho, pero me sigue doliendo, no tengo la culpa de dónde he venido ni de un día para otro estar aquí. No estoy loco, aunque lo pareceré", apuntaba Montoya, que dejaba claro que no es una persona que "quiere victimizarse" y que el hecho de que haya entrado Anita al mismo reality que él hace que las cosas se hayan dado así.

Damián Quintero, por su parte, se compadecía con él: "Eso de los desamores es una putada, te entiendo", decía el medallista olímpico, pero dejaba claro que esto es "otro concurso" y que lo que no entiende es que todas las semanas esté con lo mismo. "Yo soy más duro porque me lo callo. Tengo un caparazón hasta que se rompe", aseveraba Damián, que hacía autocrítica asegurando que él a veces no se pone en el lugar de otros en esas situaciones y que ese peldaño "debería de ir para otras personas que no estaban ahí".