Los colaboradores se mojan, Montoya o Damián: "Ha sido solo para la foto finish..."

Damián y Pelayo se enfrentaron en el puente de la concordia, ¿de qué lado están los colaboradores? ¡Dale play para descubrirlo!

"En las que te cogen por la cintura": Alexia Rivas revela cuál es la prueba más dura de 'Supervivientes'

El conflicto entre Montoya y Damián Quintero en 'Supervivientes' ha estado muy presente desde las primeras semanas. Los dos concursantes han protagonizado severos enfrentamientos desde su llegada a Honduras y, aunque la comida ha podido ser uno de los motivos, los movimientos de ambos en los grupos y las nominaciones también han tenido gran peso.

El pasado domingo se enfrentaron en el puente de la concordia, donde pudieron arreglar más de un asunto pendiente entre ellos. El escalón del 'victimismo' fue uno de los más complicados para ambos, sobre todo para Montoya, que se terminó abriendo y habló de nuevo de Anita y del duelo que dice haber superado tras su paso por 'La isla de las tentaciones'.

"Siento si para si he sido un meme. Yo no tengo culpa de donde he venido, yo me estaba curando, no estoy loco. Me han metido a la pareja con la que yo pensaba que tenía un futuro, y la he perdonado y no me victimizo de nada. Yo no tengo culpa", explicaba Montoya a Damián.

El deportista, no dudaba en contestarle: "No sé lo que pasa por tu cabeza. Es obvio que has sufrido muchísimo porque a día de hoy te sigues emocionando porque te han roto el corazón. Yo te entiendo, pero a mí me parece que este es otro concurso, es otra movida. Al principio todos te abrazamos, pero según pasa las semanas...", explicaba Damián, que terminaba explicando que cree que ha habido una evolución.

Hablamos con los colaboradores sobre Montoya y Damián, ¿de qué lado están? ¿qué les pareció el puente de la concordia? ¡Dale play!

"Ha sido brutal": Los cambios más radicales de 'Supervivientes', según los colaboradores

'Supervivientes' no solo transforma el cuerpo, también la mente. El hambre, el cansancio, el aislamiento y la convivencia forzada en condiciones extremas hacen que, semana a semana, los concursantes vayan dejando atrás la versión con la que llegaron a Honduras para convertirse en una nueva, más resistente, más auténtica —o más estratégica—.

Y de eso saben bien los colaboradores de 'Tierra de Nadie'. Alexia Rivas, Miguel Frigenti y Kiko Jiménez han analizado en exclusiva para esta web qué concursantes han experimentado los cambios más impactantes, tanto a nivel físico como de personalidad, desde que comenzó la aventura. ¿Quiénes son esos concursantes que, según los colaboradores, han vivido las mayores transformaciones? Dale Play y descúbrelo en esta exclusiva.