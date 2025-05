Koldo Royo cierra su aventura en 'Supervivientes' con emoción y agradecimiento: "Ha sido una experiencia única"

Con más de dos meses de supervivencia a sus espaldas, Koldo Royo hace balance de una aventura que le ha puesto a prueba física y emocionalmente

Tras perder 15 kilos, promete cuidarse, pero reconoce entre risas que: “Me he puesto de croquetas..." ¡Dale play!

"He sido yo mismo": Koldo hace balance de su concurso y desvela con quién no volvería a convivir: "Tiene muy mal carácter"

Koldo Royo ha cerrado su etapa en ‘Supervivientes’ como la empezó: siendo él mismo, con esa mezcla de autenticidad, humildad y sentido del humor que le ha convertido en uno de los concursantes más queridos de esta edición. Tras más de dos meses en los Cayos Cochinos, el chef decidió poner fin a la aventura pidiendo públicamente a sus seguidores que dejaran de votarle. ¿La razón? “No me sentía con fuerzas, pero estoy llevando muy bien la salida. Ha sido una experiencia única”, cuenta en esta entrevista exclusiva para la web de Telecinco.

“Ha sido un concurso serio donde he sido yo mismo”

A sus 66 años y con dos cánceres superados a sus espaldas, Koldo ha demostrado ser mucho más que un superviviente. “Estoy contento de haber superado las expectativas. No me arrepiento de nada. No he tenido ninguna desilusión”, asegura. El chef fue nominado casi cada semana, pero también salvado una y otra vez por el público: “Estoy súper feliz de que me salvaran tantas veces. Lo que gusta es la normalidad”, explica agradecido.

Sus compañeros y familiares lo defendieron siempre como un “líder nato”, algo con lo que él coincide: “Me gusta liderar. Soy autónomo. Me siento cómodo tomando decisiones”, confiesa. Y aunque la convivencia no siempre fue fácil, Koldo lanza un dardo sutil: “Hay una persona con la que no volvería a convivir. Tiene muy mal carácter y una educación muy distinta a la mía”. ¿Quién es? ¡DALE PLAY!

El momento más esperado: "Darme un morreo con mi mujer fue la leche"

Su vuelta a España estuvo marcada por el emocionante reencuentro con sus familiares. "Ha sido genial", nos dice, todavía emocionado. Pero si hay una escena que se ha quedado grabada en su memoria es la del plató, al ver a Joana, su mujer: “Darme un morreo con mi mujer en plató fue la leche”, cuenta entre risas. Y no se queda ahí: “Vamos a hacer otra boda, porque esta experiencia nos ha unido aún más”, contó nada más llegar a España y verla.

Un homenaje a su vida antes y después del cáncer

Nada más llegar a Mallorca, Koldo cumplió una promesa muy personal: desayunar en su bar de confianza y visitar el centro oncológico donde fue tratado. “¡No hay que cambiar las buenas costumbres!”, escribió junto al vídeo en el que aparece abrazando a las enfermeras que lo cuidaron. “Aquí estoy con las que me han cuidado siempre”, dice mientras muestra el lugar con una sonrisa imborrable.

Durante la visita, varios pacientes se acercaron a agradecerle su paso por el concurso: “Me dijeron que les había dado un chute de optimismo y vida. Eso vale más que cualquier premio”, relata.

“Me he puesto de croquetas…”

Después de perder unos 15 kilos durante la aventura, Koldo ahora quiere cuidarse más, aunque reconoce entre carcajadas: “Me he puesto de croquetas...”. Consciente de la transformación física y emocional que ha vivido, el chef se muestra agradecido por todo lo aprendido, incluso en los momentos más duros, como cuando recordó a su amigo Rafa, también enfermo de cáncer. “Me di cuenta de lo afortunado que soy por seguir aquí. Fue una semana muy difícil, pero necesaria”.

Entre sus mejores recuerdos, destaca uno muy especial: “Cuando conseguí pescar y ambas playas pudieron desayunar. Me sentí útil y eso me llenó de felicidad”.

El mejor apoyo de Koldo Royo ha sido Koldo Royo