Alexia Rivas y Pepe del Real, sobre el 'lío' entre Terelu y Escassi: "Antes en televisión se ligaba y..."

Supervivientes 19 MAY 2025 - 16:00h.

El rumor de un supuesto 'lío' entre Escassi y Terelu ha llegado al plató de 'Supervivientes', y ninguno de los dos ha terminado por aclararlo, ¿qué piensan los colaboradores? ¡Dale play!

"En las que te cogen por la cintura": Alexia Rivas revela cuál es la prueba más dura de 'Supervivientes'

Compartir







Un posible lío entre Escassi y Terelu ha desatado la locura entre los fans de 'Supervivientes'. La colaboradora ha vuelto a Honduras después de pasar unos meses en Madrid, y una pregunta de Makoke a ambos en la playa provocó un desconcierto total, pues ninguno parecía querer más detalles sobre su posible noche de amor. Sandra Barneda no dudaba en preguntar a la pareja por este rumor...

¿Terelu y tú tuvisteis en un momento determinado o puntual de vuestra vida... compartisteis más que palabras, besos, una noche...?", le preguntaba Sandra Barneda a la pareja de Sheila Casas. "Sandra, ya sabes que ante todo soy un señor y no hablo de esas cosas... y menos de Terelu, que es amiga mía. No voy a decir nada", comentaba Escassi.

El jinete aseguraba que se considera "un caballero": "Nunca le dejaría que la tirara ella, siempre la tiraría yo. No voy a decir nada, pero en el caso que fuera así, obviamente siempre doy yo el paso", matizaba.

Terelu parecía no querer hablar más del tema, y entre risas ambos explicaban que "gratis no lo iban a contar". Por su parte, Carmen Borrego, matizaba desde plató: "Álvaro ha sido pareja de su íntima amiga, Lara Dibilos. Antes de ella, a lo mejor, después de Lara, ya no lo creo". Sin embargo, Carmen Borrego dejaba algo en el aire: "Cuando uno se va de tarde, se toma una copa, uno quiere, los dos están dispuestos, pues adelante", explicaba

Hemos preguntado a los colaboradores de 'Vamos a Ver' por esta trama, ¿qué opinan del posible romance entre Terelu y Escassi? ¿se lo esperaban? ¡Dale play!

“Estoy deseando que sea líder para…”: Alexia Rivas revela a quién quiere ver de nuevo al mando

En 'Supervivientes', ser líder no es solo un título: es poder, estrategia y oportunidad. Quien logra convertirse en líder gracias a las pruebas físicas se asegura privilegios clave, como inmunidad y capacidad de decisión, lo que puede cambiar por completo el rumbo de la convivencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Alexia Rivas, Kiko Jiménez y Miguel Frigenti, colaboradores de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', se han sincerado en exclusiva para esta web y han revelado a qué concursante les gustaría ver ganando de nuevo esa posición de liderazgo (o por primera vez). ¿Quiénes son los concursantes que quieren ver liderando? ¿Y por qué? Dale al play y descúbrelo en exclusiva.