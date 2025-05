"El amor siempre manda": Adriana Dorronsoro opina sobre el conflicto familiar entre Manuel y Gabriella

Supervivientes 23 MAY 2025 - 17:00h.

Alexia Rivas aplaude la firmeza de Manuel, Pepe del Real habla de montaje y Adriana Dorronsoro apuesta por el amor. Las voces más reconocidas del corazón analizan en exclusiva el conflicto que sacudió el plató de 'Supervivientes' hace una semana, ¡dale play!

Manuel González repasa su paso por 'Supervivientes' y revela qué fue lo más duro de su experiencia

Hace una semana, el regreso de Manuel González de Honduras desató un auténtico terremoto en el universo de 'Supervivientes'. Lo que parecía una bienvenida emotiva terminó convirtiéndose en una ruptura familiar televisada. Su hermana, Gloria González, reveló en directo un mensaje privado que Gabriella Hahlingag le envió a Manuel durante su estancia en Honduras. El resultado: una bronca monumental en plató, la salida abrupta del padre y la hermana del concursante, y una decisión inesperada por parte de Manuel: se posicionó a favor de su pareja.

Las reacciones no se han hecho esperar, y en exclusiva para esta web, los colaboradores de VaV han compartido su opinión sobre lo sucedido: Alexia Rivas, contundente, celebró la actitud de Manuel: “A la familia hay que marcarle límites, y por ello, Manuel, chapó. Gabriella ha soportado todo esto con mucha dignidad”. Pepe del Real, en cambio, desconfía del conflicto: “A mí esto me huele a montaje… no parece que Manuel esté tan enfadado con su padre y su hermana como dicen”. Adriana Dorronsoro, con un enfoque más emocional, defendió el vínculo amoroso: “El amor siempre manda”.

Tras los hechos, Manuel publicó un comunicado en sus redes sociales anunciando que se retiraba temporalmente del foco mediático: “Estoy viviendo uno de los momentos más delicados de mi vida”, expresó. Sin embargo, reapareció días después junto a Gabriella en el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado', donde confirmaron que siguen adelante con su relación.

¿Es amor sincero o estrategia televisiva? Los colaboradores lo tienen claro. ¡Dale play y saca tus propias conclusiones!

¿Tienen futuro Manuel y Gabriella? Los colaboradores de 'VAV' opinan sobre su polémica relación tras 'Supervivientes'

Frente a esta situación, los colaboradores de ‘Vamos A Ver’ también han opinado en exclusiva para esta web sobre el futuro de la pareja. Alexia Rivas se muestra cautelosa: “Pueden tener algo de futuro”, mientras que Pepe del Real lo ve más incierto: “No lo saben ni ellos, solo llevan un mes”. Más tajante ha sido Adriana Dorronsoro, quien considera que “teniendo en cuenta las vidas que llevan, no les veo mucho futuro”. ¡Dale play!