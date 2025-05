Ana Carrillo 23 MAY 2025 - 15:45h.

Patricia Montero ha descubierto que Álex Adrover se había salvado de la expulsión frente a Pelayo y Joshua en el vuelo de vuelta a Madrid

Patry Montero, impactada al descubrir que se ha tatuado "sin saberlo" la habilidad favorita de Álex

Patry Montero estaba preocupada porque la gala de ayer le pillaba en el vuelo que la llevaba de Honduras a Madrid tras haber estado en los Cayos Cochinos de visita a su marido y padre de sus dos hijas, Álex Adrover. Su gran preocupación era conseguir conexión en el avión para saber si su chico había sido salvado de la expulsión, en la que se enfrentaba a Pelayo Díaz y Joshua Velázquez, que fue finalmente el expulsado.

Finalmente, sí que consiguió conexión y estalló en gritos de alegría al saber que su marido puede seguir viviendo la aventura. Avisó a Ana López, la novia de Borja González, de la que se ha hecho muy amiga, y ambas empezaron a reírse a carcajadas y a celebrar que el actor de 'Yo soy Bea' sigue y vivirá recta final del concurso, pues esta semana los nominados son Carmen Alcayde, Anita Williams y Montoya tras unas nominaciones marcadas por la suerte por el uso de la 'ruleta de Poseidón'.

"He despertado a todo el avión, ¡sí!", confesaba la propia Patry en su vídeo, en el que se escucha otro pasajero preguntarle qué ocurre. "Todo bien, todo bien", se apresura a responderle ella, que pasaba a taparse la boca con las manos para no alarmar más a los pasajeros del vuelo entre Honduras y España.

Al llegar a Madrid, la empresaria ha confesado que no podía estar más feliz por la salvación de Álex y le ha agradecido a sus seguidores que hayan votado para permitirle seguir viviendo su sueño: "En el vuelo entre estar pendiente de la gala y chatear en directo cada cosa no he dormido ni una hora, ¡pero yo feliz! Gracias por tanto amor a Álex y a mí".