Supervivientes 26 MAY 2025 - 23:29h.

Tras la gran bronca por el reparto de comida, Montoya se siente incomprendido por sus compañeros, especialmente, por Anita

Lo que no se vio de la discusión entre Montoya y Anita en 'Oráculo de Poseidón': las lágrimas de Montoya lo dicen todo

El reparto de comida ha provocado una gran discusión entre los supervivientes, con Terelu, Montoya y Anita como protagonistas. A Montoya no le parecía bien que dejasen a Terelu el pez más pequeño.

“Aquí no se puede anteponer que Terelu coma más o menos… a mí no me parece, porque aquí somo todos iguales. Yo tengo opinión y yo digo que Terelu es una concursante igual que todos”, aseguraba Montoya a sus compañeros.

Ya a solas con Anita y Carmen, el concursante se desesperaba. “No entendéis lo que yo he opinado, ¿no? ¿No lo entiendes? Yo me piro, esto es lamentable”. “yo no siento nunca que mis opiniones… mis opiniones no valen para nada, mis opiniones van al retrete, todas, da igual...”

“Yo soy el que condiciono, soy el manipulador, sol que da las opiniones… ¡yo soy el que está nominado! Nada, pues yo me iré por ser una persona egoísta, por ser una persona mala y que no comparte… pero nunca recogeré cable ni delante ni detrás. ¡Mojarse es lo que hay que hacer!”, le espetaba Montoya a Anita.

Tras la gran bronca, el protagonista se siente incomprendido por sus compañeros y, especialmente por Anita, que ha generado más polémica entre los supervivientes.

Montoya se apartaba de todo el mundo y se derrumbaba. “Qué asco, que descarado… no se interesa nadie por mí…”, decía mientras Anita se intentaba consolarle sin éxito. “¡Déjame en paz! Nadie se preocupa por mi por mi preocupación. A mí nadie me viene a preguntar, ni tu amigo Borja”, le espetaba Montoya a su compañera

“Yo no condiciono a nadie, que la gente hable con quien quiera hablar, pero conmigo no habla nadie porque no quieren nada conmigo…”, continuaba el superviviente sin consuelo.

Poco después, Escassi intentaba tranquilizar a Montoya y mostrarle su apoyo y compresión. Esta vez, con algo más de fortuna.