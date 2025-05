Miguel Salazar Madrid, 26 MAY 2025 - 22:54h.

El canario se ha visto por primera vez en un espejo desde que empezó la aventura en Honduras

Joshua Velázquez ha puesto fin a su aventura en Honduras tras más de dos meses de concurso. Lo ha hecho con el famoso ritual en el que reacciona a su cambio físico -como ya lo hizo hace una semana Nieves Bolós-, vive su primera ducha con agua caliente y disfruta de un primer manjar.

El canario no ha dado crédito cuando se ha visto por primera vez en el espejo. Reconoce que no da crédito al ver su barba y su crecido bigote. "¡Parece un florero!", exclama. Pero al diseñador le gusta lo que ve y asegura que va a hacer retoques en su físico después de haber perdido peso y no haberse cortado el pelo durante semanas. "Me voy a dejar así el bigote y la barba, el cuerpo me lo veo normal, soy muy delgado", asegura.

Tras ello, ha vivido una ducha con agua caliente, jabón y champú que le ha sabido a gloria. "Echaba mucho de menos el olor a champú", comenta. Además, valora el disfrutar del desodorante y de un buen aseo. "Es otra sensación...", dice.

Joshua, a punto de llorar en su primer manjar

Tampoco podía faltar el primer gran banquete tras su expulsoón. La pizza, la hamburguesa y la fruta le han dejado al canario sin palabras. ¡Hasta casi se le saltaban las lágrimas!

"No sé por dónde empezar", decía con mucho entusiasmo. Joshua Velázquez reconoce que estaba tan acostumbrado de comer con las manos que apenas sabe cómo comer con cubiertos. Ahora bien, ¿con quién le gustaría compartir el concursante su gran manjar?

El diseñador asegura que tanto Laura Cuevas como Nieves Bolós disfrutarían de la comida "como niñas pequeñas". Y que Carmen Alcayde y Montoya tendrían un gran hueco en su mesa. "Me han sorprendido para bien esas dos personas con las que pensaba que no iba a conectar", dice.

Pero, después de dos meses en 'Supervivientes', Joshua Velázquez tiene clara a la persona con la que no compartiría la cena. "Me atevería a decir que es Álex, mi mayor decepción", asegura.