Supervivientes 21 MAY 2025 - 12:00h.

Terelu ha vuelto a Honduras entre tensiones con Damián y apoyo desde el plató, dale play y descubre en exclusiva qué dicen los colaboradores

"Me nominarían muchísimo": Alexia Rivas y Kiko Jiménez se enfrentan al test definitivo, ¿Tú si fueras superviviente...?

Compartir







Terelu Campos ha vuelto a hacer historia en 'Supervivientes' al convertirse en la primera concursante en saltar dos veces desde el helicóptero en una misma edición. La mayor de las Campos ha regresado a Honduras con energía renovada, protagonizando uno de los momentos más emocionantes del reality. Su vuelta, además, coincide con la unificación de las playas en Playa Magna, lo que ha facilitado su reencuentro con todos los concursantes… incluido Damián.

La presencia de Damián no ha pasado desapercibida. Desde el plató de 'Vamos a ver', Alejandra Rubio confesó entre sonrisas que su madre regresaba con un objetivo claro: “Tenía muchas ganas de decirle algo a Damián”. Aunque no reveló el contenido exacto de esa conversación pendiente, sus palabras dejan entrever que la relación entre ambos no es precisamente cordial. Lo que sí dejó claro Alejandra es que ve a su madre más fuerte que nunca: “Esta vez va a aguantar bastante. No sé si más de veinte días, pero va a estar mucho allí, más que otras personas”.

Desde plató, los colaboradores no han tardado en posicionarse respecto a esta inesperada segunda oportunidad, y lo han hecho en exclusiva para esta web. Alexia Rivas ha sido una de las más entusiastas con su regreso y su misión: “Me encanta como agitadora del cortijo”.

Por su parte, Miguel Frigenti ha sorprendido al reconocer su admiración por la actitud de Terelu: “Me está pareciendo valiente”. Un reconocimiento poco habitual en él, que acostumbra a ser muy crítico. En esta ocasión, el tertuliano ha valorado la entereza y fortaleza con la que Terelu está afrontando los repartos de comida y los conflictos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Adara Molinero, con su estilo directo, ha sentenciado: “Es calidad pura”. La ganadora de ediciones anteriores sabe lo que es destacar en la isla y, con esta afirmación, sitúa a Terelu como una de las piezas clave del concurso, tanto por su carácter como por su potencial televisivo. ¡Dale play y no te pierdas sus opiniones en exclusiva!

Alexia Rivas y Pepe del Real, sobre el 'lío' entre Terelu y Escassi: "Antes en televisión se ligaba y..."

Más allá de su actitud y de las pruebas, su regreso ha destapado incluso viejas historias del corazón. Durante una de las galas, surgió en tono de broma una supuesta relación pasada con Álvaro Muñoz Escassi, con quien comparte esta edición. Aunque ambos lo tomaron con humor, la insinuación ha dado pie a numerosos rumores sobre un posible affaire entre la presentadora y el jinete hace más de dos décadas. Hemos preguntado a los colaboradores de 'Vamos a Ver' por esta trama, ¿qué opinan del posible romance entre Terelu y Escassi? ¿se lo esperaban? ¡Dale play!