La confesión de Álvaro Escassi en la palapa sobre si desea ser padre o no ha conseguido enternecer el corazón de Makoke hasta tal punto que no ha podido evitar derrumbarse. Tras darse cuenta de ello, el presentador de 'Supervivientes' Carlos Sobera se ha apurado para preguntar qué es lo que le sucede a la concursante, quien lleva toda la semana sin poder sacarse de la cabeza a unas personas muy importantes: sus nietos.

"Es mucho tiempo sin verlos y los quiero muchísimo. Estoy muy unida a ellos y la ausencia duele, pero ya está", dice entre lágrimas la superviviente. Sin embargo, Makoke termina por romperse cuando el presentador le lanza una pregunta: "Me imagino que habrán cambiado mucho, ¿te da miedo no conocerles cuando vuelvas?". La concursante asegura haber pensado en ello "muchas veces" y confiesa cuál es el pensamiento que le inquieta: "Espero que les estén enseñando vídeos míos para que no se olviden. Bianca supongo que sí, que se habrá olvidado de mí, pero 'Javierito' espero que no".

Sin estar segura de si le están viendo o no, Makoke asegura haberles dedicado lo "poco" que ha ganado porque este profundo sentimiento que tiene por ellos "quien sea abuela, lo sabe". Y, aunque ella afirma que no le hacía especial ilusión serlo porque no le gustaba el término, a día de hoy siente pasión por ellos: "Me tiene loca este niño".

El mensaje de Makoke a sus nietos

Carlos Sobera le da la oportunidad de aprovechar el momento y lanzarles un mensaje mirando a cámara, algo que no ha dudado en hacer la concursante: "Les quiero muchísimo, me acuerdo mucho de ellos. Bianca es muy chiquitita pero 'Javierito' es un ángel que me da mucha alegría, que me da la vida cada vez que estoy con él. Me encanta dormir muchos martes con él, levantarme, llevarle y recogerle del colegio y me hace muy, muy, muy feliz y gracias por existir ese niño. Muchas gracias".