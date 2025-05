Miguel Salazar Madrid, 28 MAY 2025 - 22:57h.

El hambre pasa factura entre los supervivientes. Los concursantes no saben qué hacer ya para combatirlo. Intentan sobrevivir a base de coco y cangrejos. En unas imágenes que podemos ver en el vídeo superior a este artículo vemos como se ponen manos a la obra para cocinar la poca comida que tienen.

Debido a la necesidad de buscar comida, los supervivientes han salido a pescar con la mayor de sus ganas. Pero no han ido todos. Algunos se quedaban realizando otras tareas como buscar cangrejos o partir cocos. Así que Makoke, Pelayo y Damián han sido los engargados de buscar pescados mientras otros compañeros se quedaban realizando otras tareas.

Así ha reaccionado Makoke cuando ha visto al tiburón

Lo que no se esperaban es el animal que iba a aparecer en mitad. De un momento a otro, se encuentran un enorme tiburon que siembra el pánico en Makoke. "¡Un tiburón!", exclamaba para avisar a sus compañeros. "Estoy cagada", decía mientras pescaba. La televisiva ha entrado en un estado de 'shock' al verlo y cree que no va a poder hacer más labores en el mar...

"No como más pescado, yo no me meto más", decía. Borja, Álvaro Muñoz Escassi o Terelu estaban comiendo coco cuando Pelayo, Makoke y Damián han aparecido en la orilla para compartirles ese último descubrimiento. "Me ha dado un poco de impresión, pero aquí estoy", decía la tertuliana. "¿Esto es real?", se preguntaba luego. La impresión que ha provocado el animal recuerda a la que provocó la invasión de cangrejos en Carmen Alcayde y una tarántula en los demás compañeros.

Pese al sufrimiento, ha merecido la pena salir a pescar por la cantidad de comida que han consegido. Los supervivientes han logrado obtener unos 7 pescados, como hemos podido ver en las imágenes.