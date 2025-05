Ana Carrillo 28 MAY 2025 - 18:02h.

Jorge Javier Vázquez ha revelado qué opina del concurso de Damián Quintero y de Pelayo Díaz, además de aclarar si tiene ya un favorito

Jorge Javier Vázquez se caracteriza por dar siempre su opinión sin filtros, por lo que no es de extrañar que no haya tenido problema en mojarse y decir qué piensa de los concursantes de 'Supervivientes' en su blog de la revista 'Lecturas'. En sus líneas ha confesado que, por el momento, no tiene ningún favorito para hacerse con la victoria porque le gustan todos los participantes que siguen en la carrera por el premio.

"Cualquiera de los que están ahí merecen llegar a Mediaset en helicóptero, que es el sueño de todo el que se presenta", ha comentado el presentador, que pese a que ha prometido hablar largo y tendido sobre los concursantes en nuevas entregas de su blog, no se ha resistido a dar "algunas pinceladas" sobre dos participantes: el karateca Damián Quintero y el estilista Pelayo Díaz.

Para el presentador de 'El diario de Jorge', el atleta olímpico le ha sorprendido "para muy bien" porque se ha implicado en la dinámica del reality: "Podría haberse hecho el tapado durante todo el concurso pero ha optado por arriesgar y entrar de lleno en la dinámica del reality. Se lo agradezco".

Y sobre Pelayo ha escrito: "Qué concurso tan inteligente está haciendo Pelayo, entregándose al máximo en las pruebas y sorteando con templanza los inconvenientes de la convivencia". Además, se ha confesado fan de Elena Zapico, la madre del estilista, a la que le encantaría ver en otro programa de Mediaset cuando termine el paso de su hijo por 'Supervivientes': "Me encanta tenerla en los platós porque no tiene filtro. Es transparente y combativa. Una auténtica bomba de relojería".

También ha recordado que Pelayo le dijo que en la última gala que "las tetas de Montoya" solo le hacen gracia a él y ha admitido que así es: "Lo reconozco. Montoya me sigue haciendo gracia. Mucha. También entiendo a aquellos que están un poco saturados de él, pero para mí pesa más todo lo que nos ha dado".