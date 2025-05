Ana Carrillo 28 MAY 2025 - 19:13h.

"Desde que Montoya entró, Borja pensó que el premio era para Montoya y está deseando que se vaya", declaró Laura Cuevas en el último debate de 'Supervivientes', donde dejó claro que le parecía que Borja González no había sido honesto al decir que prefería que fuera expulsada Carmen Alcayde antes que Montoya y Anita Williams.

Ana López, la novia de Borja, estalló en las redes sociales: "Menos mal que Dios me ha dado una paciencia increíble para no m*t*r a Laura Cuevas". Una frase tras la cual explicó que su chico era "muy colega" de Montoya "de fuera" y que habían ido a cenar juntos y a fiestas, por lo que no era cierto que quisiera verlo siendo expulsado.

Ante su estallido, muchos seguidores de Laura Cuevas le han pedido que reaccione y la amiga de Joshua Velázquez no ha tenido problema en responderle, asegurando que ella no dio su opinión basándose en la supuesta amistad que tienen Borja y Montoya fuera, sino por lo que percibió en Honduras.

"Que eran amigos antes de entrar... Pues no lo sé ni lo tengo por qué saber, yo lo que sé es lo que he visto y oído allí, y desde que Montoya puso un pie en la Palapa Borja dijo que el premio iba a ser para Montoya y después él ha tenido ese runrun ahí y eso se ha hablado más de una vez allí. Él está convencidísimo de que el premio va a ser para Montoya", ha explicado la examiga de Anabel Pantoja.

Le ha recordado a Ana que todos los colaboradores y exconcursantes en plató tienen derecho a dar su opinión y, de paso, le ha soltado una pullita y es que ha recordado que, en su opinión, el que no habla lo suficiente es Borja, que apenas se moja en los asuntos de los Cayos Cochinos: "Él no dice lo que piensa, pero es muy buen chaval, a mí me cae muy bien".