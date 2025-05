Laura Ceballo 28 MAY 2025 - 03:17h.

El pasado jueves, Joshua se convertía en el expulsado de 'Supervivientes' tras una nominación de lo más ajustada. Este martes, el concursante ha sido recibido en plató por Carlos Sobera y sus seres queridos, que no han dudado en darle una cálida bienvenida. Por su parte, él ha aprovechado la ocasión para asegurar que esta aventura le "ha cambiado la vida".

Tras repasar su paso por el programa y ver todos los momentazos que ha protagonizado en Honduras, el superviviente insitía de nuevo en cómo su paso por los Cayos Cochinos ha supuesto un antes y un después en su vida: "Soy otra persona. Soy una persona completamente nueva", reconocía.

Acto seguido, Joshua no se lo pensaba dos veces y sorprendía a todos con una inesperada confesión: "Después de comer me han cambiado hasta mis favoritos del concurso y todo. Los que tenía como finalistas quiero que se vengan ya la próxima semana, y viceversa. Me acabas de dejar sorprendido", aseguraba.

Joshua: "Mi ganador es Montoya"

Así que, en consecuencia, Carlos Sobera aprovechaba la ocasión para preguntarle quién era su ganador. Joshua respondía sin ningún tipo de dudas y sus palabras dejaban alucinando a todo el plató: "Mi ganador es Montoya. No hay otro", afirmaba muy convencido.