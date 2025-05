Laura Ceballo 28 MAY 2025 - 02:01h.

Carlos Sobera ha sido el encargado de dar la noticia a la pareja

Tensión en la palapa: Anita estalla contra Makoke tras escuchar que "manipula" a Carmen Alcayde

El pasado domingo, durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', Antia Williams tomó una importante decisión. Tras las dudas que se habían generado en la playa, la concursante accedía a hacerse una prueba de embarazo. Makoke apreció un cambio físico en la superviviente y no dudó en comunicárselo. Algo que, en un principio le hizo enfadar, pero finalmente le hizo decidir hacerse la prueba "para que todo el mundo se quedara tranquilo".

Tras su enfrentamiento en el Oráculo, Sandra Barneda hablaba a solas con Anita y le proponía esta posbilidad: "Has dicho que hace tres meses que no te baja el periodo, ¿te gustaría hacerte una prueba de embarazo?". La superviviente aceptaba: "Utilizo precaución, pero siempre puede pasar que pase algo, si me la hacéis para quedarme tranquila y para que todo el mundo se quede tranquilo y, sobre todo para que Makoke aprenda a no decirle a una persona que está embarazada... yo me la hago sin problema, es más, quiero hacérmela".

Este martes, en 'Superviventes: Tierra de nadie', Anita y Montoya han descubierto el resultado. Carlos Sobera les pedía que acudieran a la zona de nominaciones para recibir la información a solas. Una vez allí, el presentador les transmitía el contenido del informe médico.

Carlos Sobera les comunica el resultado

"A ver, chicos. Tras realizar la prueba pertinente, el resultado del test de embarazo de Anita es… ¡Negativo! Anita presenta un distensión abdominal debida al consumo excesivo de isotónico, lo que supone un gran aporte de azúcar diario sumado a una presumible sobrecrecimiento bacteriano intestinal que está en estudio por parte de los médicos", les comunicaba.

"Por ello comenzará un tratamiento médico específico y deberá seguir una dieta libre de azúcares, legumbres y arroz integral para su completa recuperación", añadía.

Montoya: "Me encantaría la paternidad"

Al escuchar las palabras de Carlos Sobera, los supervivientes se abrazaban y celebraban lo que acababa de ocurrir: "¡Ole!", gritaba Anita. Eso sí, antes de volver a la palapa, Montoya hacía una inesperada confesión: "Podemos llamar Isotónico o Isotónica, al niño o la niña, cuando venga. Me alegro, hija mía, pero que me encantaría la paternidad", confesaba en pleno directo.