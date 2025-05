Pedro Jiménez 28 MAY 2025 - 01:00h.

"Algún secreto me tengo que guardar": la respuesta de Terelu Campos ante las palabras de Alejandra Rubio mencionando su affaire con Álvaro Escassi

La aventura de Terelu Campos en 'Supervivientes' ya tiene fecha de caducidad. A expensas de que la famosa colaboradora de Telecinco descubra cuándo se tendrá que ir de Honduras en esta segunda inmersión suya en Cayos Cochinos, 'Supervivientes' ha presenciado un bonito y cariñoso intercambio de palabras entre la concursante y su hija, Alejandra Rubio, que nos ha dejado momentazos de todos los colores desde el principio de la conexión hasta el final.

Carlos Sobera sorprendía a Terelu señalándole que una persona muy especial para ella iba a decirle algo en pleno directo: "¡Hola!", exclamaba Alejandra Rubio, que también se mostraba sorprendida de ese momento. "¡Mi princesa!", respondía Terelu, con los ojos vidriosos. "¡Que has pescado un boquerón!", decía la hija de la colaboradora, provocando la emoción de la mayor de las Campos. "Un boquerón hondureño, era naranja por un lado, precioso. No te lo puedes imaginar", describía Terelu.

Las bonitas palabras de Alejandra Rubio

Tras esto, Alejandra Rubio le mandaba un mensaje de motivación a su madre: "Lo has hecho fenomenal. Nos hemos reído un montón contigo y hemos disfrutado muchísimo. Has hecho muy bien en volver. Te veo mejor allí que aquí. Porque este rollito que me traes con Montoya a mí me tiene intrigada", confesaba Alejandra Rubio.

Además, la joven colaboradora no quería despedirse sin mencionarle a Terelu Campos algo que ha sonado mucho estas últimas semanas y de lo que se han hecho eco muchos medios y portadas: el supuesto affaire entre Terelu y Escassi. "¡Por cierto! ¡Que no se me olvide! Lo de Escassi me lo tienes que contar... yo pensaba que nos contábamos todo", subrayaba Alejandra Rubio. "Tú a mí seguro que no me has contado todo. Algún secretito me tengo que guardar...", respondía la hija de María Teresa Campos.

Alejandra Rubio dudaba al escuchar eso, puesto que, según ella, es "muy de contar las cosas" (aunque luego reconocía que es más de que le cuente ella, su madre Terelu). Una Terelu Campos que le preguntaba a su hija cómo estaba su bebé: "Muy bien", respondía Alejandra.