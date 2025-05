Supervivientes 29 MAY 2025 - 13:30h.

Tras semanas de tensión y reproches, Carmen Alcayde y Pelayo Díaz sellaron su reconciliación en el 'Puente de la concordia', por lo que Adriana Dorronsoro, Pepe del Real y Alexia Rivas analizan esta sorprendente tregua, ¿estrategia o perdón sincero? ¡Dale play!

Alexia Rivas y Pepe del Real, tajantes sobre la enemistad entre Terelu Campos y Makoke: “Entre ellas hay odio enquistado”

El conocido ‘Puente de la concordia’ de 'Supervivientes: Conexión Honduras' fue el escenario de una de las confrontaciones más esperadas —y comentadas— de esta edición. Carmen Alcayde y Pelayo Díaz, que han protagonizado numerosos roces durante su convivencia en la isla, se enfrentaron por fin cara a cara para saldar cuentas pendientes… y, contra todo pronóstico, acabaron fundiéndose en un abrazo.

Tras la cuenta atrás de Sandra Barneda, ambos optaron por resolver el conflicto con cercanía en lugar de con distancia. Pelayo fue el primero en dar el paso: "Veo en ti muchas cosas buenas", le dijo. Carmen, por su parte, respondió con una frase que no pasó desapercibida: "Me quiero ir en paz si es que me voy, y como enemigo le pongo un diez, me ha dado buenos momentos".

Una imagen que sorprendió tanto por su calidez como por el contexto: minutos antes, ambos se habían lanzado acusaciones de todo tipo en uno de los enfrentamientos más tensos de esta edición. Los colaboradores de 'Vamos a ver' han opinado en exclusiva para esta web sobre esta reconciliación: ¿Han enterrado de verdad el hacha de guerra? ¡Dale play y únete al debate!

Antes del abrazo, fuego cruzado: reproches, gritos e insultos

Antes del emotivo final, Carmen Alcayde y Pelayo Díaz vivieron un auténtico duelo verbal en el 'Puente de la concordia'. La dinámica les obligó a enfrentarse a conceptos como victimismo, machismo, clasismo y egoísmo, y lo hicieron sin filtros. Carmen no dudó en acusar a Pelayo de clasista: “Sí que te veo una persona un poco clasista. Se puede hablar de otras cosas que no sean tan pijas”, le reprochó con franqueza. Pelayo, visiblemente molesto, le devolvió el golpe: “La clasista eres tú. Ese es tu problema”.

La tensión fue escalando. Él la acusó de haber entrado con una estrategia clara: “Viniste con una lección muy aprendida”, insinuando que Carmen se acercó a Montoya por pura táctica de concurso.

Ella, en cambio, aseguró haberse sentido desplazada desde el principio y lamentó que Pelayo no le permitiera brillar. Entre ambos, se cruzaron frases duras, gritos, reproches personales y hasta descalificaciones. Los colaboradores de 'Vamos a ver' han opinado también sobre los insultos: ¿Es Pelayo "clasista? ¿Es Carmen Alcayde una acomplejada? ¡Dale play y únete al debate!