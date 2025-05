Al volver a su casa tras su salida de 'Supervivientes', lo primero que hace Joshua es ver si su amigo cumplió o no con su promesa

La expulsión de Joshua Velázquez de 'Supervivientes' ha estado repleta de emociones: desde su primer manjar hasta la vuelta a su hogar. El concursante le contaba a sus seguidores las curiosas sensaciones que ha sentido al abrir la puerta de su apartamento casi tres meses después: "Es muy fuerte. Estoy desubicado, estoy hasta nervioso. No me puedo creer que estoy aquí".

Momento que el mismo aprovechaba para chequear si su amigo Mario ha cumplido o no con la importante promesa que le hizo antes de viajar hasta Honduras: "Por cierto, mis aguacates lo que me han crecido porque mi amigo ha venido a cuidarme las plantas".

La importante promesa del amigo de Joshua

Recordemos que Joshua protagonizó un 'momentazo' en 'Supervivientes' durante unas nominaciones en palapa, interrumpiendo las votaciones para recordarle una importante petición a su amigo: "Por favor, por favor. Dejadme recordarle a mi amigo que no se olvide de ir a regarme las plantas, que estoy super preocupado por eso"

Joshua hace un recuento de sus plantas

Así que, una vez en casa, el superviviente avisaba a su amigo de que iba a hacer "un recuento". "Los aguacates bien, todos en su línea. Tengo que podarlos porque ya están un poco desaliñados. Todo bien, todo con su agua acorde", señala.

No puede decir lo mismo sobre otra de ellas, pues no ha logrado sobrevivir a su ausencia: "Yo creo que ésta me la hubiera llevado a Honduras, que con el calor a lo mejor me hubiera vivido más". Su trébol, tampoco está pasando por su mejor momento según apunta: "Se ha puesto un poco raro como si fuera una melena".

Finalmente, Joshua tiene un veredicto: "Está todo en orden, lo que me preocupaba era los aguacates pero están en su punto. Así que Mario, te estamos agradecidos".

