02 JUN 2025

La televisiva ha alucinado con su gran cambio físico al verse en el espejo: "Me encanta esta nueva versión"

Carmen Alcayde ya ha sido expulsada definitivamente de 'Supervivientes'. Su primer gran manjar, una ducha y su reacción al cambio físico han marcado el inicio de su salida del concurso, como ya hicieron otros compañeros como Almácor o Nieves Bolós, entre otros.

La televisiva nos ha regalado un 'momentazo' cuando se disponía a disfrutar de una ducha con agua caliente, gel, champú y todo tipo de lujos a los que no están acostumbrados los supervivientes en Honduras. Ha decidido cantar bajo la lluvia y ser tan icónica como siempre. Alcayde jugaba con el pelo y no podía ocultar su felicidad tras su expulsión.

La valenciana también ha reaccionado a su cambio físico. Se ha mirado en el espejo por primera vez desde que empezó su aventura. Su cambio es notable, ya que reconoce haber perdido peso. "Tengo más esternón que pecho", decía. Además, ha alucinado al ver su transformación en el peinado. Reconoce que está muy contenta con esta "nueva versión". "Me encanta mi pelo con estas mechas californianas", compartía.

"¡Está siendo la mejor cena de mi vida!"

La cara más delgada y su piel morena también le han impactado positivamente. "Me veo monísima", dice. Pero el momento en que hemos visto a Alcayde en estado puro ha sido cuando ha podido disfrutar de su primer gran manjar. "¡Está siendo la mejor cena de mi vida!", exclamaba.

La valenciana no daba crédito con la comida con cubiertos y la cantidad de comida que tenía delante de ella: hamburguesa, pizza, fruta, dulces... "Sabe a todas las cosas que no he tenido en estos tres meses", aseguraba. También, Carmen Alcayde ha lanzado algunos dardos a Pelayo, Damián y Borja como podemos ver en el vídeo superior a este artículo.