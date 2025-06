Pedro Jiménez 02 JUN 2025 - 02:19h.

El reality de Telecinco ha aclarado todo lo sucedido de la mano de Sandra Barneda: "En este programa no hay nada que esconder"

El tensísimo momento en la playa que ha hecho cruzar por completo todos los límites a los supervivientes: "¡Estamos hartos!"

Compartir







Los supervivientes han mantenido una gran bronca en la playa que ha trascendido "todos los límites", como bien ha señado Sandra Barneda en su conexión con los supervivientes tras ver todo lo sucedido. Ha ocurrido entre Montoya y Anita con el resto de concursantes, con estos fuera de sí y estallando como pocas veces les hemos visto en la playa. Posteriormente, Álvaro Escassi -uno de los implicados en la bronca- ha señalado unas palabras sobre Montoya hacia Anita que él había visto, lo que ha obligado a la organización de 'Supervivientes' -de la mano de Sandra Barneda- a aclarar todo lo sucedido.

Sandra Barneda ha señalado lo siguiente al respecto, debido a la "importancia" del asunto: "Me dicen desde la organización que en este programa no hay nada que esconder. Esto es muy serio y desde la organización me están diciendo que no se oculta nada ni se tiene por qué ocultar nada. Escassi acaba de describir la situación. Me están diciendo que no ha habido ningún tipo de violencia. Esto que ha sucedido está empañando vuestra supervivencia. Hay que saber gestionar las emociones y saber llevar las situaciones de estrés. Todos habéis cruzado límites en descalificativos, en deciros cosas que son feas".

Un momento que aludía a cuando Montoya se va a la playa, "muy nervioso, haciendo aspavientos y acude a Anita: "Está muy nervioso (Montoya) y propinando insultos y descalificativos, pero nunca hacia Anita y en ningún momento la toca. En ningún momento se produce ninguna actitud violenta con Anita ni ningún tipo insulto hacia Anita. Anita pide ayuda a la organización porque Montoya está teniendo un ataque de ansiedad y Anita dice que llamen al equipo médico. Montoya estaba sufriendo una crisis de ansiedad por una mala gestión de las emociones nada justificada. Hasta ahí es lo que sucedió", han sido las palabras de Sandra Barneda aclarando todo lo sucedido en 'Supervivientes' este domingo.

"Creo que estamos tocando temas que van más allá de un programa de entretenimiento. Os lo digo con el corazón en la mano. Jamás ocultaría algo así. Ni el formato ni el programa lo permitiría. Que quede claro que no se ha producido ningún tipo de daño ni insulto a Anita", ha añadido Sandra Barneda.

Montoya abandona la palapa

Al escuchar todo, Montoya ha abandonado la palapa en pleno directo entre lágrimas. Posteriormente, regresaría de nuevo junto a sus compañeros.