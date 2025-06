Miguel Salazar Madrid, 04 JUN 2025 - 23:47h.

Así han intentado zanjas sus últimas tensiones en la palapa: Anita termina explotando

La reacción de Anita Williams al escuchar cómo Pelayo Díaz "habla a su amiga" Makoke: "A mí me habla así y no le vuelvo a hablar"

Los supervivientes están más tensos que nunca. Tras una serie de discusiones y conflictos entre Anita y Montoya con el resto de compañeros, los participantes del 'reality' deciden poner fin a las últimas tensiones para lograr una convivencia agradable. Pero, como explica Pelayo, "cada uno tiene sus tiempos" y es algo que influye sin duda para evitar que el rencor les pase factura.

Escassi propone empezar "de cero"

"Ya está bien, si vais a seguir con la discusión no está bien", dice Álvaro Muñoz Escasi, que propone empezar "de cero". "Queremos seguir hacia adelante", apostilla Pelayo. Anita, en cambio, no puede aguantar las lágrimas cuando les dice que ha sufrido "con el trato" recibido en los últimos tres días. "He estado muy mal por vuestra culpa", dice la barcelonesa, que considera muy "fácil olvidar" como ofrece el jinete.

Pelayo, por su parte, exige unas disculpas a Montoya. El sevillano le traslada que ya lo ha hecho, pero el otro le dice que "no estaba". "¿Vamos a rebajar todo vale?", pide Borja, que propone "intentar remar". "Me da vergüenza como hemos estado", contestaba Anita.

"Tenemos que poner todos de nuestra parte no podemos seguir con este rencor", concluye Pelayo en unas imágenes inéditas que hemos podido ver en 'Supervivientes: Última Hora'.