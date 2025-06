La reacción de Anita Williams al escuchar cómo "habla Pelayo a su amiga Makoke"

Laura Ceballo 04 JUN 2025 - 02:24h.

Anita y Pelayo han vuelto a protagonizar un enfrentamiento, esta vez por unas gafas de bucear

Este martes, la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' ha traído consigo momentos de lo más tensos en la palapa. Después de que Carlos Sobera repasara con los concursantes la cronología de todos los hechos de los que Borja y Álvaro acusaron a Montoya y descubrir qué fue lo que ocurrió realmente, aún había más. Anita y Pelayo no llegan a entenderse, y unas gafas de bucear han sido el motivo de que se enfrentaran una vez más en la playa.

Anita pedía a sus compañeros que le avisaran para ir a por bígaros. Acto seguido, Pelayo se acercaba y cogía las gafas de bucear que había junto a ella. "Le acabo de decir que me avisen cuando vayan a por bígaros, que quiero ir, y ahí hay unas gafas y pasan y las cogen... Yo ya más no puedo hacer", le comentaba Anita a Montoya.

Y es que la superviente se quejaba del reparto que se hacía cada día de las tres gafas de buceo de las que disponen: "Ayer dos gafas para nosotros y una para ellos. Pues hoy tendría que ser dos gafas para ellos y una para nosotros", afirmaba.

Makoke se acercaba y Anita aprovechaba la ocasión para pedirle que le transmitiera algo a Pelayo: "¿Podéis coger dos gafas vosotros y una nosotros? Por si se lo puedes decir". La colaboradora de televisión le hacía llegar el mensaje al diseñador: "Que me venga a pedir a mí las gafas. No eres mensajera", le decía.

Ella intentaba explicarle que no estaba haciendo de mensajera, que simplemente ha sido porque pasaba por allí: "Makoke, ¿me puedes escuchar, cariño? Acuérdate de lo que te digo, que a veces no me escuchas. Yo no necesito que vayas a decirle lo que yo te he dicho a ti. Si ella tiene alguna duda pueda venir a preguntarme. Tú no tienes que estar así porque no es tu cometido".

Anita reacciona en la palapa

Al escuchar cómo Pelayo se había dirigido a Makoke, Anita no dudaba en destacarlo en la palapa: "No sé si me parece peor lo de las gafas de bucear o cómo le habla a su amiga, porque a mí me habla así mi amigo y madre mía, no le vuelvo a hablar en la vida. Muy heavy, Carlos", reaccionaba.