La concursante catalana ha hecho un amago de irse de la palapa y ha vuelto enfurecida: "¡Mentirosos!"

Anita ha estallado una vez más en la palapa de 'Supervivientes' ante sus compañeros. No es la primera vez que ocurre, pero la realidad es que los concursantes se encuentran ya en plena recta final y la tensión crece por momentos conforme pasan los días en Honduras. ¿El motivo? Ciertas actitudes de Anita en la playa criticadas por sus compañeros y que tanto la catalana como Montoya lo atribuyen a que, en muchas ocasiones, esta "ha estado mal". Además, los dos exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' han dejado caer en la playa que no se preocupan de ello, haciendo oídos sordos y sin preocuparse cuando alguien está mal realmente.

Borja era el primero en hablar, asegurando que él, la última vez que pescó, se preocupó por Anita porque esta señaló que no estaba bien: "Me he preocupado antes que nada". Makoke, por su parte, calificaba todo esto como "victimista". Montoya daba la cara por Anita y rápidamente, Damián y Escassi salían en favor de Borja, reprimiendo duramente contra Anita. Una Anita que matizaba que, cuando Borja le preguntó, fue 'a toro pasado'. "Me he clavado un erizo así de grande como mi cabeza", ha contado Anita, justificando así el por qué no pudo pescar en ese momento.

"Si te enseñamos cómo tenemos los pies y las manos nosotros... que me quemé el otro día con la brasa, llena de rajas... a él (Borja) le ha picado un cangrejo", decía un Damián Quintero que veía todo esto de Anita como un "show": "Cada vez que les pasa algo hay que salir corriendo a decirles algo. Nos pasa siempre algo a todos". Anita optaba por "callarse la boca", pero no tardaría en decir lo que piensa: "Después de esto ha salido Escassi diciendo que se había clavado cinco púas y todos: '¿Estás bien Álvaro?'", dejando así entrever que con él sí se habían preocupado.

Anita estalla en la palapa

Estas últimas palabras de Anita hacían estallar a sus compañeros, que no daban crédito ante lo que acababan de escuchar: "¡¿Qué?!", "¡Por favor!" o "¿Estamos locos?" son algunas frases que propinaban los Escassi y compañía ante las declaraciones de la catalana. Anita, al ver reaccionar así a todos, hacía un amago de irse de la palapa y estallaba por completo: "Ojalá esté grabado. ¡Estoy harta! ¡Mentirosos, panda de falsos!", decía Anita, que repetía de nuevo que "ojalá estuviera todo grabado".

Álvaro Escassi se abría paso en ese momento confesando que "todos los días se clava algo" y asegurando que son pocas las veces que le ha dicho algo a sus compañeros: "Me parece sorprendente. Cuando me ha pasado no se lo he dicho a nadie. Pienso que hacen un discurso tan victimista pensando que la audiencia es tonta...". Sandra Barneda cortaba el tenso momento en la palapa y dejaba bien claro que "a la audiencia se la tiene que respetar": "La audiencia no es tonta, ¿estamos de acuerdo todos, no? Sobre todo la audiencia, que es soberana y decide todo".