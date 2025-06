El ya exconcursante no puede contener las lágrimas al toparse con los consejos que se escribió a su mismo antes de entrar en 'Supervivientes'

Álex Adrover, ilusionado al reencontrarse con un objeto compartido con Patry Montero: "Me hubiera encantado tenerlo cerca"

Después de que la organización de 'Supervivientes' tomara la difícil decisión de tener que expulsar del concurso a Álex Adrover por una lesión, el ya exconcursante tuvo algunas tareas pendientes antes de abandonar definitivamente Honduras.

Una de ellas era mirarse a un espejo para ver su impactante cambio físico tras 90 días de aventura y, otra, reencontrarse con los consejos que se escribió a sí mismo antes de aventurarse en esta increíble experiencia que le ha llevado al límite en numerosos sentidos.

La emotiva carta a su 'yo del futuro'

Nada más coger su carta a su 'yo del futuro', las lágrimas del mallorquín empiezan a brotar de sus ojos: "No he empezado a leerla y ya me estoy emocionando, pero voy a intentarlo".

Con gran dificultad, Álex Adrover comienza a leer: "Cuántas aventuras te quedan por vivir, cuánto por llevarte de recuerdo... Lo único que te pido es que no dejes nada en el tintero. Esta es una aventura que vas a vivir únicamente una vez en la vida. Espero que te hayas portado con ese niño mallorquín que soñaba con vivir aventuras y que hayas superado todos los miedos. Te quiere tu Álex del pasado. Posdata: Deseo que hayas llegado lo lejos que querías".

La respuesta de su 'yo del presente'

Sin embargo, esto no pudo ser, tal y como señala el propio superviviente, por su lesión: "Me hubiese gustado llegar a la final. No ha podido ser". Sin embargo, esto no quita que Álex Adrover se sienta orgulloso de llegar donde ha llegado y de haber cumplido con las expectativas de su 'yo del pasado': "Estoy muy contento de haberme reencontrado con este niño mallorquín que tenía ganas de vivir aventuras. Creo que he superado todos los retos que tenía en el tintero y me llevo una experiencia que me ha renovado por dentro y por fuera".

Por último, el ya exconcursante retoma una ley que ha llevado siempre por bandera para mostrar que una lesión no es el final del túnel: "Siempre he dicho que la vida hay que comérsela a bocados y, ahora, vivir es urgente y me voy a comer la vida a bocados".