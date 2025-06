Al dar por concluido su concurso, Álex Adrover se reencuentra con su maleta y descubre los objetos personales que guardó en ella

Los supervivientes confiesan cuál es el reto al que les gustaría enfrentarse en la recta final del concurso

Tras ser obligado a abandonar su aventura en 'Supervivientes' por una lesión y despedirse de sus compañeros entre lágrimas, Álex Adrover se reencuentra con sus preciados objetos personales después de tres meses de concurso. ¿Qué guardó en su maleta el día que decidió partir hacia Honduras?

"Vuelvo a ser yo"

Al abrir la maleta colocada encima de la cama del hotel, el ya exsuperviviente se topa con su primer objeto personal mostrando una sorpresiva reacción: "Buah, mi camisa preferida. ¿Cómo me debe quedar ahora esto?". Para saberlo, Álex Adrover se pone la prensa y se mira en el espejo: "Me queda enorme".

En su expedición por su maleta, se encuentra con unos pantalones, los cuales se tendría que haber llevado a los Cayos Cochinos pues eran una talla más pequeños de los que tenía. Sin embargo, no lo hizo porque pensó "No voy a adelgazar tanto".

El exconcursante pensó mucho en el peso que iba a tener a su vuelta a España. Por eso, entre sus objetos personales se encuentran varias camisetas que le venían pequeñas. Una de ellas es una de 'ACDCD' que, asegura, lleva sin caberle desde los 25 años. Álex Adrover alucina al poder meterse en esta antigua camiseta suya: "Esto no me lo podía ni poner de lo apretado que me quedaba". También le sucede con otra camiseta y un bañador: "El que no me podía llevar porque me quedaba demasiado pequeño, me queda grande. Madre mía".

Dejando a un lado la ropa, el actor se topa con un objeto muy importante para él: la pulsera que comparte con su mujer Patry Montero. "Me hubiera encantado tener cerca esta pulsera, pero volver a ponérmela ahora mismo me hace muchísima ilusión. Es una cosa que tenemos juntos del día de la boda", señala. Álex Adrover aprovecha y se pone un collar de cuentas "muy especial" y un anillo que le regaló su mujer: "Vuelvo a ser yo de nuevo".

La reflexión final de Álex Adrover

Para Álex Adrover no hay mejor forma de concluir su reencuentro con sus objetos personales que haciendo una reflexión en voz alta sobre su paso por el concurso: "Me he tenido que ir pero me encuentro bien, con fuerzas, ilusión, triste también porque me hubiese encantado poder acompañar a mis compañeros en ese avión de vuelta a casa, pero no ha podido ser. Pero han sido 90 días muy bestias y volver a poder ponerme cremitas, mi ropa... Es un placer".