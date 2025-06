Un pergamino les hace reflexionar a los supervivientes sobre cuál es el reto por superar que tiene cada uno de ellos en el tintero

Ya en la recta final del reality, los concursantes miran con retrospectiva su paso por el concurso y se dan cuenta que han superado con creces sus expectativas al enfrentarse a numerosos retos y cumplirlos con gran éxito. Sin embargo, todavía tienen algunos en el tintero que quieren afrontar antes de abandonar Honduras.

Los ansiados retos por cumplir de los supervivientes

A pesar de que Makoke fue líder en una ocasión durante su estancia Playa Misterio, todavía no lo ha conseguido desde que llegó la unificación. "Me encantaría ser líder y hacer la noria infernal". Sin embargo, parece que no será posible pues fue la última expulsada del concurso.

Montoya, por su parte, considera que a lo largo de sus tres meses en 'Supervivientes' han vivido "muchas fatigas". No obstante, el reto pendiente para el concursante es conseguir llegar a la final: "Es difícil y a la vez motivante". Otro de ellos podría ser que alguien le llevase a pescar "con armonía y, lo mismo, sacar un tiburón".

A Anita Williams le quedan todavía varios retos a los que enfrentarse. "El primero es ganar el collar de líder de Playa Magna porque me encanta y no me lo he puesto. El segundo, me dio mucha rabia cuando Pelayo me ganó en la noria infernal y el tercero, obviamente, llegar en helicóptero a España, espero que me apoyéis", apunta.

Borja cree que ha cumplido todos los retos que tenía en su cabeza, excepto uno de ellos: "Ganar la última prueba e irme a España como líder. Eso me gustaría mucho".

Damián asegura estar "muy satisfecho" de su concurso pues ha superado todos los retos que se le han puesto delante y ha conseguido ser seis veces líder, aunque, pensándolo bien: "Todavía queda una prueba de líder que, oye, por qué no ganarla. Un séptimo-octavo liderazgo estaría muy bien".

Tras haber tenido que abandonar el concurso en una edición anterior, Álvaro Escassi confiesa que solo tenía un reto personal al llegar a Honduras y que todavía no ha concluido. "Para lo que me quede aquí, llegar sano. Sería súper bonito", apunta.