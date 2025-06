Pedro Jiménez 13 JUN 2025 - 01:12h.

Si algo nos ha dejado claro Montoya a lo largo de su estancia en 'Supervivientes' es que es una persona totalmente inesperada. Sus momentazos y anécdotas se han sucedido desde que pisó por primera vez tierras hondureñas hasta esta recta final en la que se encuentran tanto él como los otros cuatro supervivientes. Y ahora, a pocos días de la final, no iba a ser menos. Durante la gala de este jueves, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' nos ha sorprendido a todos mandando un mensaje a quien era una de crushes de joven.

Y es que Anita y el resto de concursantes reaccionaban en lo que es uno de sus últimos momentos en la palapa a las lágrimas de la catalana tras el corte de pelo que sufrió como penitencia. Unas lágrimas desconsoladas que eran imitadas tanto por Anita y los demás supervivientes... ¡como por el propio Jorge Javier! Un Jorge Javier Vázquez que se dirigía directamente a Montoya, pidiéndole que, en caso de que fuera peluquero, "¿cómo definiría el corte de pelo de Anita?".

El que fuera recepcionista de hotel confesaba que Anita se parecía a la mítica Lara Croft: "Tiene un moño muy flamenco". Jorge Javier le buscaba otro parecido a la catalana: "¿No se parece más a Amélie?", aludiendo al papel que hace la magnífica Audrey Tautou en la clásica comedia romántica francesa Amélie. En ese momento, Borja González sacaba un tercer parecido: "A mí a Chenoa me recuerda".

Jorge Javier Vázquez, al escuchar el parecido del valenciano, desvelaba lo siguiente: "A mí me encanta Chenoa". Montoya, por su parte, aseguraba que de joven siempre le gustó Chenoa: "Cuando era adolescente...". "No quiero saber lo que hacías pensando en Chenoa", señalaba el presentador de Telecinco, después de las palabras del de Utrera. "Era guapa. ¡Cuando tú vas, yo vengo de aquí...!", cantaba el concursante.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez le pedía a Montoya que mandara un mensaje a la cantante española y este no lo dudaba, mirando a cámara y sin pensárselo dos veces: "Chenoa, mi alma, si me estás viendo... la que tuvo retuvo y estarás divina de la muerte. Si hubieras sido mi fan en su día no te hubiera hecho cobra ni nada". Tras esto, se dirigía directamente a David Bisbal y mencionaba el mítico y viral momento que vivió este junto a Chenoa hace nueve años en una de las galas de la primera edición de 'Operación Triunfo', concretamente en el reeencuentro: "Bisbal, una cobra no se le hace a nadie. ¡Y a Chenoa menos!".