Pedro Jiménez 13 JUN 2025 - 01:45h.

La 'maestra de ceremonias' no ha podido aguantarse las lágrimas en plena recta final: "Es una experiencia muy intensa para todos los que trabajamos aquí"

Damián Quintero ha salido expulsado durante la semifinal de 'Supervivientes' que hemos vivido esta jueves presentada por Jorge Javier Vázquez. Esto se traduce en que Álvaro Escassi se ha salvado. Anteriormente, Borja González era también salvado, por lo que estos dos últimos, junto a Montoya y Anita estarán este martes en la gran final de esta edición de 'SV'.

"Agradezco muchísimo al programa porque ahora me voy tranquilo. Antes también me iba bien pero no con ellos... ha sido increíble. Y ahora sí que sí me voy a casa", eran las primeras palabras de Damián Quintero. "Sé que ha sido muy complicado... lo has hecho muy bien", señalaba Laura Madrueño.

"Yo soy el primero que dije que era injusto volver, pero el remedio es peor a la enfermedad. Lo que hice es muy sacrificado, aún así...", subrayaba, por su parte, Damián consciente de la segunda oportunidad que le dio el programa.

Las palabras de Jorge Javier

"Eras el favorito de mi hermana Esther. Te lo dije en su momento que te agradecía que podías haber optado por haber pasado desapercibido y has jugado, has arriesgado... de verdad, te lo agradecemos todos los que hacemos 'Supervivientes'", eran las emotivas palabras de Jorge Javier, agradeciendo el concurso del medallista olímpico.

La emoción incontenida de Laura Madrueño

Laura Madrueño no podía aguantarse las lágrimas ante este emotivo momento: "Tengo la piel de gallina... es un momento que parece que no va a llegar nunca... somos muchos, este programa es súper largo y es muy complicado para vosotros los que más. Y una experiencia muy intensa para todos los que estamos trabajando tantos meses fuera de casa".