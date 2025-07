Patricia Fernández 03 JUL 2025 - 22:54h.

Así vivieron las chicas su segunda hoguera en la primera edición de 'La isla de las tentaciones'

Fiama Rodríguez, impactadísima con las imágenes de Álex Bueno en su primera hoguera en ‘La isla de las tentaciones 1’: “Eso no es lealtad”

En la primera edición de 'La isla de las tentaciones' las hogueras no fueron fáciles para las chicas, donde podían ver cómo actuaban sus parejas en su villa con las solteras en esta segunda hoguera en la que ya se veían más acercamientos, lo que hemos podido revivir en 'El verano de las tentaciones'.

Así fue la segunda hoguera de las chicas

Andrea era la primera en ver imágenes, donde veía una conversación de Ismael en la habitación con su soltera favorita: "Todo cariño que reciba estoy encantado". "Me sorprende y me decepciona a la vez que le pueda llegar a gustar una chica como ella, con esa prepotencia y esa forma de ser", reaccionaba Andrea. Como también podía observar un momento con ella en el jacuzzi, entre caricias, lo que la dejaba pensativa, pero se mostraba liberada: "No me gustaría que él lo estuviera pasando fatal y yo bien".

La siguiente era Susana, que podía ver cómo Gonzalo se soltaba más en la villa y mostraba más conexión con Katerina y reaccionaba a esto: "Me puede preocupar un poco más que sí veo complicidad. Me molesta ver a mi novio con una chica, pero si él lo siente así prefiero que lo haga".

Cuando llegaba el turno de Fiama, Mónica Naranjo le advertía de algo: "No hay imágenes de Álex para ti, este es un ejercicio de confianza en ti y en su pareja". Momento en el que ella no podía evitar las lágrimas y la presentadora le decía unas palabras: "Siento que te lo tomes así, espero que saques las conclusiones adecuadas y sigas disfrutando esta experiencia".

Pero Fiama decidía abandonar la hoguera: "No voy a seguir aquí, yo me voy a marchar". Ante la sorpresa de sus compañeras, que no entendían bien esta actitud, mientras ella lloraba desconsolada fuera y terminaba volviendo junto a ellas: "Lo siento mucho, yo confió en Álex, pero me da mucho miedo perder mi vida. Es que le quiero mucho".

Tras este duro momento en la hoguera, Adelina podía ver las imágenes de José que se mostraba muy segura al verle con su soltera favorita.

Fani se rompe al ver mal a Christofer por sus acercamientos con Rubén

Por último, llegaba el momento de que Fani viera cómo Christofer hablaba sobre ella con la tentadora: "Soy un hombre gracias a ella y ahora está actuando como una niñata, tengo que intentar darle el beneficio de la duda". El que se mostraba roto con los acercamientos de su pareja con Rubén.

Imágenes que sorprendían a Fani y hacían que se rompiese: "Me estoy poniendo muy nerviosa, no puedo hablar, no puedo verle así. Ahora mismo iría y le abrazaría, tiene que estar muy decepcionado conmigo, pero es que Rubén ha despertado en mí cosa que él no".