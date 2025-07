Laura Ceballo 14 JUL 2025 - 09:00h.

Ismael recibió el apoyo de todos sus compañeros en la hoguera

Andrea Gasca alucinó con su primera vez con Óscar y estalló al contárselo a Fiama Rodríguez: "¡Es un 11!"

Compartir







Andrea Gasca e Ismael viajaron hasta República Dominicana con el objetivo de reforzar su relación. Al comenzar la aventura en 'La isla de las tentaciones', ambos tenían claro que disfrutarían al máximo su paso por el programa sin la necesidad de ser infiel. Pero todo cambió cuando Andrea conoció a Óscar.

El tentador llamó su atención desde el principio. Poco a poco, se fueron conociendo y la atracción era mutua. Cada vez estaban más cerca y, después de los primeros besos, llegó su primera noche de pasión. A la mañana siguiente, ella estaba pletórica, y le contó todo con pelos y señales a su compañera y amiga Fiama.

Estas imágenes, como era de esperar, llegaron a la tablet y, por consiguiente, a Ismael. Antes de empezar la hoguera, el entonces novio de Andrea aseguró que necesitaba "más que nunca ver las imágenes": "Necesito ver la realidad. Yo considero que me he comportado bastante bien y que lo único que se ha pasado de la raya ha sido un beso, pero porque así lo he sentido", decía.

Acto seguido, decidía ver las imágenes junto a sus compañeros. Lo primero que veía era a Andrea reconociendo haber tenido sexo en 'La isla de las tentaciones'. Las chicas estaban jugando al 'yo nunca', ella bebía y lo hacía orgullosa: "Un trago bien grande, como su miembro".

Ismael: "¡Qué vergüenza!"

Todos los chicos alucinaban. Ismael se quedaba petrificado: "En este vídeo no la veo del todo feliz. Simplemente la veo de fiesta, diciendo tonterías y dejando mucho que desear. Siento pena cuando la veo".

Pero ahí no acababa todo, y aún tenía que hacer frente a las imágenes de la primera vez de su novia con su tentador bajo las sábanas. Era entonces cuando estallaba como nunca antes: "La decepción, la traición tiene nombre y se llama Andrea. No tengo nada más que decir. ¡Qué vergüenza!".