Laura Ceballo 14 JUL 2025 - 09:00h.

El soltero decidió hacer ejercicio levantando el peso de la participante de 'La isla de las tentaciones 1'

La primera edición de 'La isla de las tentaciones' tuvo a Fiama Rodríguez como protagonista. La creadora de contenido fue una de las cinco participantes que acudieron al programa con sus parejas para poner a prueba su amor. Fiama viajó hasta República Dominicana con el objetivo de reforzar su relación con Álex Bueno.

Como era de esperar, no fue un camino fácil. Todas las parejas participantes vivieron momentos complicados y se enfrentaron a realidades no esperadas en sus respectivas hogueras.

No obstante, todos ellos viajaron a un lugar idílico y se alojaron en villas de ensueño rodeados de gente dispuesta a disfrutar el momento y pasarlo bien. Por ello, no todo fueron llantos y preocupaciones.

Una noche en Villa Montaña, la que fue la casa de las chicas durante las semanas que duró el programa, Fiama disfrutaba de un rato de risas junto a Joy, uno de los tentadores de la edición. Él decidía ponerse a hacer pesas levantando a la propia Fiama, que no podía parar de reír: "Ey, ¿qué tal? Escucha, no me creo que estés haciendo esto, te lo juro", le decía mientras levantaba su cuerpo una y otra vez.

Fiama: "Tengo suerte de tener a Joy"

"Liviano", respondía él. Acto seguido, dejaba el press banca y se ponía a hacer un sinfín de ejercicios más levantando a Fiama. "Él es muy grande, yo muy pequeñita... Yo alucinaba bastante", comentaba la participante con el equipo del programa.

"¡Vamos, Thor!", le gritaba entre carcajadas. "Tengo mucha suerte de tener a Joy, porque por lo menos con él me puedo abrir de verdad. Siempre me hace sentir bien y me sigue respetando un montón. Nunca patina", analizaba de nuevo con el equipo.

Aquella noche, ambos terminaban durmiendo juntos en los sofás del jardín de Villa Montaña: "Fiama y yo dormimos juntos y para mí fue una noche increíble. Es el mejor momento que he vivido desde que llegué aquí. En plan romántico, que ella en todo momento se sienta protegida... Noto que tiene una conexión intensa conmigo y a mí me encanta".