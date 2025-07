Laura Ceballo 14 JUL 2025 - 09:00h.

Así fue la discusión entre las dos protagonistas de 'La isla de las tentaciones 1'

Así fue la mítica hoguera de confrontación entre Fani Carbajo y Christofer tras la infidelidad de ella con Rubén: "Eres muy mala"

La primera edición de 'La isla de las tentaciones' marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Sus hogueras dejaron a España boquiabierta en numerosas ocasiones. Pero esos no fueron los únicos momentos que nos dejaron a cuadros. Como la noche en la que Susana Molina decidió plantarle cara a Fiama Rodríguez y cortar su relación.

Todo comenzó el día en el que Fani dejó Villa Montaña para reencontrarse con Christofer en la hoguera de confrontación. "Esta fiesta va a acabar mal. En el momento en el que no revientes tú, reventaré yo", le decía Fiama a Rubén. Y es que la canaria no entendía cómo el resto de sus compañeras, concretamente Adelina y Susana, podían disfrutar de la noche con la ausencia de Fani. "Váyanse a la mierda, váyanse a tomar por culo", continuaba.

Susana había comentado previamente que no se creía a Rubén y que su intuición le decía que a él "le daba igual Fani". Fiama no dudó en contarle todo al tentador. Y a partir de ese momento, todo cambió.

Fani regresó en furgoneta de su hoguera de confrontación con Christofer y todo estalló. Rubén, mientras la abrazaba, no dudó en decirle algo: "Adelina y Susana... Más falsas...". Momentos más tarde, el tentador y Fiama le contaban a Fani su versión. Por su parte, Susana tenía claro que los únicos falsos eran Rubén y Fiama.

Y ahí fue donde Susana decidía compartir los motivos: creía que Fiama y Álex tenían todo su concurso preparado. Y lo creía porque se lo había advertido y, en efecto, todo lo que le contaron en su día se iba cumpliendo según avanzaban los días en las villas. Adelina compartía totalmente su opinión: "Yo no me creo a Fiama".

La conversación de Fiama y Susana

Harta de la situación, Susana decidía ir a la habitación de Fiama para hablar con ella y contarle todo lo que sabía. La canaria se mostraba ofendida y no dudaba en defenderse: "Yo no sabía nada". Ambas protagonizaban un desencuentro y Susana terminaba marchándose.

Y, aunque Fani intentó que todas sus compañeras acercaran posturas, no lo consiguió: "Yo no tengo ganas de hablar con Fiama. No voy a entrar en su circo. No me la creo. Lo que pasa es que es tu momento y le revienta. Y tiene que montar un pollo más grande".