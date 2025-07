Pedro Jiménez 16 JUL 2025 - 09:00h.

Álex Bueno estallaba y hacía, de nuevo, un amago de irse a la otra villa: "Me voy para allá"

Marta López y Alejandra Prat cuentan a qué parejas les gustaría ver en 'La Isla de las Tentaciones'

Compartir







Álex Bueno vivió su hoguera más difícil a las puertas de la hoguera de confrontación, más concretamente en la última que tuvieron los chicos juntos en la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. Una hoguera en donde tan solo él vio imágenes de Fiama -debido, como anunciaba Mónica Naranjo, a la "gravedad de los hechos"- y de la que salió bastante perjudicado, dejándonos incluso un amago de irse a la otra villa para hablar con su novia cara a cara, algo que no es la primera vez que hacía.

"Uno de vosotros va a ver imágenes muy duras de su novia", señalaba Mónica Naranjo, con el rostro totalmente serio y dejando a los chicos en shock. Era en ese preciso momento cuando la 'maestra de ceremonias' en aquel entonces se dirigía a Álex Bueno. En las imágenes se veía a una Fiama totalmente indignada y entre lágrimas dudando mucho de Álex y señalando una y otra vez "qué ha hecho mi novio", haciendo referencia a una posible "manipulación" por parte de este hacia Julián (conocido suyo y tentador en la villa de las chicas). Y es que el tentador de Fiama le dijo a esta en aquel entonces que "se tenía que creer a Julián porque Julián me ha contado todo".

Estas palabras hacían dudar como nunca a Fiama, que estallaba: "Me ha fallado. Es un manipulador de mierda. Yo no he hecho nada, tía. Yo no tengo nada más que hablar con Alejandro". De hecho, Fiama estallaba y tiraba el anillo que le dio Alejandro en un momento dado antes de comenzar su aventura.

La reacción de Alex Bueno

"Me voy para allá", decía un Alejandro muy indignado a ver las imágenes, sin entender absolutamente nada. Sus propios compañeros le tenían que parar: "Esto es lo que no quiero. Se acabó".

"Tranquilo", "respira" o "has madurado de verdad aquí" eran algunas de las frases que Bueno escuchaba por parte de sus compañeros, intentando frenarle tras el arrebato que le acababa de dar. "Me acaba de matar. Esto es lo que me da miedo, que ella se enfadara por fantasmas. Sinceramente se le ha ido la cabeza", subrayaba Álex Bueno. "Lo que no voy a permitir nunca es que ella piense cosas que no son", comentaba Álex Bueno.

Mónica Naranjo le preguntaba a la pareja de Fiama si hizo algún pacto con Julián antes de entrar a 'La isla de las tentaciones 1' y este se sinceraba: "No. Puedo prometerlo. Es el amigo de un muy buen amigo mío y sí es verdad que le dije que me la cuidara el tiempo que íbamos a estar separados". Tras ello, Bueno matizaba que Fiama sabía que Julián era el amigo de uno de sus mejores amigos, pero no sabía que le había dicho eso.